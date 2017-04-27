Ивану Урганту запретили въезд в Лебедянь

Даже если он приедет бесплатно.

Шутки Ивана Урганта про аварию на складе компании PepsiСo власти Лебедяни считают кощунственными и неуместными.

- Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим, — сообщил GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань. - Что, мы свиньи?

Напомним, ЧП на ООО «Лебедянский», в результате которого пострадали 2 человека и разлилось до 28 миллионов литров сока, накануне стало поводом для шуток в программе "Вечерний Ургант".



- Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон, - отметил Иван Ургант. - И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием "Сладкий Дон". Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре... Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария - это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь тёплой погоды: сок начнёт бродить. Падайте в лужи - и вот вам и День города!

- Это же не первое апреля! Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течении нескольких часов снимали с 40-метровой высоты, - возмущается словами Ивана Урганта заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань. - Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми.

К разбору завалов на складе готовой продукции в Лебедяни пока не приступили — ждут заключения экспертной комиссии. Но уже известно, что 600 сотрудников завода не оставят без содержания: сейчас идет санитарная обработка и уборка, и как только она завершится — производство возобновят.

Фото - скриншот 1tv.ru