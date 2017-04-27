Общество

53 минуты назад

Ивану Урганту запретили въезд в Лебедянь

14 1639
#обрушение склада Pepsico #Иван Ургант #Вечерний Ургант
4
Ивану Урганту запретили въезд в Лебедянь

Даже если он приедет бесплатно.

Шутки Ивана Урганта про аварию на складе компании PepsiСo власти Лебедяни считают кощунственными и неуместными.

- Даже если Иван Ургант бесплатно приедет выступать в Лебедянь — мы его теперь не пустим, — сообщил GOROD48 первый заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань. - Что, мы свиньи?

Напомним, ЧП на ООО «Лебедянский», в результате которого пострадали 2 человека и разлилось до 28 миллионов литров сока, накануне стало поводом для шуток в программе "Вечерний Ургант".

- Неприятная новость, связанная с аварией, пришла к нам из Липецкой области. Несколько тонн сока, разлившегося во вторник в результате обрушения склада экспериментального консервного завода "Лебедянский", стекают по улицам города Лебедянь в реку Дон, - отметил Иван Ургант. - И следующая новость: Липецкая область с сегодняшнего дня переименована в Липкую область. Сейчас готовится переиздание романа Михаила Шолохова с названием "Сладкий Дон". Свершилось пророчество Юрия Антонова: пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную, а на Томатной улице я постою в пюре... Я обращаюсь к местной администрации: это не авария, друзья, не думайте, что это авария - это удача. Не убирайте улицы! Дождитесь тёплой погоды: сок начнёт бродить. Падайте в лужи - и вот вам и День города!

- Это же не первое апреля! Здесь беда, люди едва не погибли, двух человек в течении нескольких часов снимали с 40-метровой высоты, - возмущается словами Ивана Урганта заместитель главы администрации Лебедянского района, председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям Валерий Головань. - Я Урганта не уважаю, а его слова считаю обидными и глупыми.

К разбору завалов на складе готовой продукции в Лебедяни пока не приступили — ждут заключения экспертной комиссии. Но уже известно, что 600 сотрудников завода не оставят без содержания: сейчас идет санитарная обработка и уборка, и как только она завершится — производство возобновят. 

Фото - скриншот 1tv.ru

14 1639
#обрушение склада Pepsico #Иван Ургант #Вечерний Ургант
4

Комментарии (14)

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Счастливей Иван

9 минут назад
он ещё не видел новолипецкий с тракторным, а сокол вообще отпад. Азиаты засрали так что века надо чистить , ну что поделать орда
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сереже-13-му

11 минут назад
если у вас все плохо, то кто в этом виноват, не ужели ургант, скорее всего опять они-нелегитимные чинуши, которые путем фальсификации выборов остановили рост общества и вывели особую породу людей, бездари итунеядцы и этот сорняк заполонил все сферы жизнедеятельности, а по этому все так идет-149 процентов.
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Ну все

14 минут назад
он много потеряет от деградирующего города, от срача, о свалок....
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123

14 минут назад
Хорошо сказал ванька
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Сергей 13

22 минуты назад
саша, -у Вас,я вижу, с чувством юмора все хорошо,поэтому последуйте совету Урганта,дождитесь,пока сок забродит,лягте в лужу и хрюкайте.
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саша

30 минут назад
валерка головань берет пример с запада, который запретили въезд на их территорию нашим нелегитимным чинушам, в связи с тем, что те нарушают законы и плюют на правила, но когда у человека нет чувства юмора, это говорит о скодоумии ума, так что зря головань дует губы -148 процентов
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Факт

30 минут назад
Ургант в это болото не поедет,он предпочитает США и европу
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33

30 минут назад
а каким образом можно не пустить в Лебедянь гражданина РФ??? Или главное фразу пострашнее ввернуть?
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А кто вы еще

31 минуту назад
Вы продались все рабочие разве за такую зарплату работать должны.
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Липская воласть.

31 минуту назад
Это воласть вора тербунатора : Ургонт и гулю прославил с дорогами на всю страну : этот ворюга теперь в Думе где зборище воров и проституток.
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#обрушение склада Pepsico #Иван Ургант #Вечерний Ургант
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Ивану Урганту запретили въезд в Лебедянь

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