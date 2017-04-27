В Липецке отстранены от эксплуатации семь локомотивов

Липецкой транспортной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о безопасности движения на железнодорожном транспорте при ремонте и эксплуатации тягового подвижного состава, имеющего право выезда на пути общего пользования.

Как сообщили в транспортной прокуратуре, проверки были проведены в Эксплуатационном локомотивном депо Елец-Северный, Сервисное локомотивное депо «Елец», ЗАО «Лебедянский сахарный завод», ООО «Агроснабсахар», ЗАО «Грязинский сахарный завод», ЗАО «Лукошкинский карьер», ЗАО «Хмелинецкий карьер.

Типичными нарушениями выявленными в ходе проверки стали неисправные системы подачи песка, не проведение полного освидетельствования колесных пар, отсутствие стопорной планки на кране машиниста, отсутствие документов замера параметров автосцепных устройств и д.р.

По результатам выявленных нарушений, по требованию прокуратуры было отстранено от эксплуатации семь локомотивов, в том числе отставлено 2 локомотива после проведения технического обслуживания ТО-2, при проверке качества обслуживания в Сервисном локомотивном депо «Елец».

В отношении должностных лиц указанных организаций было возбуждено 8 дел об административных правонарушениях по ч. 6 ст. 11.1 КоАП РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта), по результатам рассмотрения которых, виновные лица привлечены к административной ответственности в виде штрафа.

Кроме того, в адрес руководства указанных предприятий внесено семь представлений, рассмотрение которых находится на контроле прокуратуры.