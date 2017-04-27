Общество

36 минут назад

На Первомайскую демонстрацию в Липецке заявлены 10 тысяч участников

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#Первомай
На Первомайскую демонстрацию в Липецке заявлены 10 тысяч участников

Девиз демонстрации тот же, что и раньше: «За достойную работу, зарплату, жизнь!»

1 мая в Липецке на организованной Федерацией профсоюзов Липецкой области демонстрации ждут 10 тысяч человек. Об этом GOROD48 сообщил вице-мэр Липецка Евгений Павлов.

Как и в прошлые годы, форма этого массового мероприятия - парад трудовых коллективов. На нем руководство ФПЛО желает видеть не только липчан-членов профсоюзов, но и горожан, работающих на предприятиях и в организациях, на которых нет профсоюзных комитетов. Акция пройдет с требованиями, направленными на защиту социально-трудовых прав и экономических интересов трудящихся.

Сбор и построение участников демонстрации - 9.00 на улице Зегеля в районе магазина «Кристалл». Оттуда колонны двинутся в 9.30 и через площадь Плеханова- Петровский спуск-площадь Революции пройдут к площади Петра Великого. На главной площади Липецка в 10.30 состоится торжественный митинг, после чего состоится концерт.

В 11.00 глава Липецка Сергей Иванов на площади Петра Великого откроет сезон фонтанов.

В этот же день, 1 мая, состоятся и другие мероприятия. Так, молодежный совет Федерации профсоюзов Липецкой области организует автопробег «Мы - в профсоюзе!». Он стартует в 8.30 от улицы Гагарина, 60а, от здания управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области. В 9.15 участники акции возложат цветы на площади Героев, а затем двинутся колонной по маршруту улица Гагарина - площадь Авиаторов - улица Космонавтов - улица Берзина - улица Водопьянова площадь Кольцевая - проспект Победы - памятник Танкистам - Воронежское шоссе.

1 мая свою маевку проведут коммунисты. Приверженцы идей марксизма-ленинизма соберутся к 10.00 на площади у ДС «Звездный». Оттуда колонна под кумачовыми знаменами в числе тысячи человек пройдет по улице Космонавтов и Зегеля до площади Плеханова и по Петровскому спуску дойдут дол площади Революции, где в 11.00 члены КПРФ и примкнувшие к ним липчане проведут митинг.
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#Первомай

Комментарии (4)

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Житель

2 минуты назад
Опять флаги партии воров и крики ура мутину
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10тыщ

20 минут назад
с таким количеством пролетарскую революцию можно сделать но качество демонстрантов
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Бывший в профсоюзе

21 минуту назад
Профком Индезита ,где будите бухать? Куда подходить на халявку со Свищевой опракинуть несколько пузыриков?
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Липчанин

28 минут назад
Выходим все в белых кедах и с уточками!!!
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