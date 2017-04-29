Погода в Липецке

сегодня, 13:07

В Липецкой области до +25

2 396
#ветер
В Липецкой области до +25

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 апреля малооблачно, без осадков.

Ветер юго-восточный 7-12 м/сек. Температура ночью от 5 до 10 градусов тепла, днем от +20 до +25.

В Липецке малооблачно, без осадков. Температура ночью от 7 до 9 градусов тепла, днем от 22 до 24 градусов тепла.

30 апреля стал самым теплым в Липецке в 2012 году, тогда в городе было +28. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1961 году – 5 градусов ниже нуля.

2 396
#ветер

Комментарии (2)

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хорошо хоть

58 минут назад
Сережка отопление перекрыл...
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Diman

сегодня, 15:15
Лето торопится в месяц) погода класс даже ночью приятно гулять)
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