Липецкий фестиваль попал в ТОП-10 лучших событий для насыщенных майских выходных

Рейтинг составил один из сервисов для бронирования.

Фестиваль курортной жизни «Липецкие воды», который пройдет 27-28 мая, попал в топ-10 лучших событий для насыщенных майских выходных. Рейтинг составил один из сервисов для подбора гостиниц, квартир и домов.

- Фестиваль «Липецкие воды» воссоздаёт атмосферу жизни XIX века, когда столичная знать приезжала к липецкому источнику лечиться и отдыхать, а сам город именовали «русским Баден-Баденом». Площадки фестиваля подобраны таким образом, что каждая из них имеет своё историческое основание, - отмечают составители рейтинга. - Есть здесь и «Питьевой павильон» с дегустацией минеральных вод липецких заводов-производителей, и интерактивные игры в модные в ту пору крокет и серсо под звуки скрипки и гитары. Каждый может попробовать на вкус настоящие какао бобы и горячий шоколад по уникальным рецептам. Вы увидите многочисленные показы мод, побываете на мастер-классах в стилизованных салонах, посетите пикники в стиле ампир и даже настоящий Летний бал.

Липецкий фестиваль занял в топ-10 восьмое место, в рейтинге он оказался сразу после открытия фонтанов в Петергофе (7 место), и опередил Фольклорно-этнографический фестиваль «Славянское братство» в Смоленске и Всероссийский литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна».