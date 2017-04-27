Спорт

52 минуты назад

Мачты освещения на стадионе «Металлург» покрасили в цвет «Tiffany blue» (ФОТО)

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#Стадион #реконструкция #чемпионат мира
Мачты освещения на стадионе «Металлург» покрасили в цвет «Tiffany blue» (ФОТО)

Две мачты привели к окончательному виду.

На стадионе «Металлург» продолжается реконструкция, при этом в окончательный вид приведены две мачты освещения, расположенные за Западной трибуной. Сотрудники подрядной организации покрасили их в приятный глазу бирюзовый цвет, на профессиональном языке называющийся «Tiffany blue».

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Мачты на противоположной стороне стадиона пока только ждут кисти маляра. Одна из них сейчас выделяется красным оттенком, но, как рассказали GOROD48 мастера, это цвет грунтовки, поверх которой нанесут всю ту же бирюзовую краску.

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«Tiffany blue» примеры оттенков

Представители подрядчиков заметили, что работы по реконструкции стадиона идут по графику.

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Мачты за Восточной трибуной пока ждут своего часа. Их покрасят в ближайшие дни.

Напомним, что реконструкция «Металлурга» к чемпионату мира-2018 займет весь нынешний год, и планируется к завершению 1 мая 2018 года. Она предусматривает ремонт освещения, трибун, полную замену системы подогрева и покрытия футбольного поля, ремонт раздевалок и т.п. На эти реконструкцию из федерального бюджета выделены 109 миллионов рублей, еще 25 миллионов уйдет на закупку оборудования.

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#Стадион #реконструкция #чемпионат мира

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