К сентябрю в Липецкой области ликвидируют 12,4 тысячи квадратных метров аварийного жилья

Для завершения мероприятий по переселению запланировано 495 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ Липецкой области, в нашем регионе активно реализуется программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Липецкой области осуществляется исключительно в новое жилье, отвечающее всем современным строительным нормам и правилам.



Реализация программы осуществляется при взаимодействии с государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию ЖКХ. По данным корпорации оценка рисков исполнения программы переселения из аварийного жилья в Липецкой области попадает под критерий «Вне зоны риска». Среди субъектов Российской Федерации по данным на 1 апреля регион находится на 12 месте.



Все жилье, признанное до 1 января 2012 года аварийным, должно быть расселено до 1 сентября 2017 года. Планируется, что к 1 сентября текущего года новое жилье получат 717 человека, будет ликвидировано 12,4 тысячи квадратных метров аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года. Для завершения мероприятий по переселению запланировано 495 миллионов рублей.

