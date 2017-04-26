Общество

сегодня, 11:15

В Липецкой области село неделю жило без продуктов из-за размытой дороги

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#торговля
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В Липецкой области село неделю жило без продуктов из-за размытой дороги

А администрация района пустила ситуацию на самотек.

Как сообщает управление потребительского рынка, в начале апреля   из-за размытой дороги село Барятино Лев-Толстовского района на неделю осталось без товаров первой необходимости: из-за размытой дороги туда немога добраться автолавка.

- Непонятна позиция администрации Лев-Толстовского района, где ситуацию пустили на самотек и оставили решение данного вопроса без контроля, - отмечают в управлении потребрынка. 

Накануне специалисты управления решили проехать в село Барятино, чтобы узнать, как сегодня обстоят дела с доставкой товаров. В данном населенном пункте проживает 3 человека, которые пояснили, что сбои были, но сейчас все наладилось. Местные жители благодарили за беспокойство и взятие данной ситуации на контроль.

Развозная торговля существует в регионе более 10 лет. Автолавки приезжают в малонаселенные пункты и отдаленные от райцентра села. Таких в Лев-Толстовском районе 17. Затраты на транспорт и топливо компенсируют субсидии из областных и местных бюджетов. 
6 768
#торговля
1

Комментарии (6)

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ЖОРА

8 минут назад
ОДНИ НЕПРИЯТНОСТИ В ЭТОМ РАЙОНЕ ТО СВИНЕЙ ЗАРАЗИЛИ ТО СЫР ГОРИТ ПРАКТИЧЕСКИ КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ КАКИЕ ТО НЕПРИЯТНОСТИ ВЕРНЕЕ ВСЕГО РУКОВОДСТВО РАЙОНА НЕ РАБОТАЕТ А ОТРАБАТЫВАЕТ ИЛИ ОТБЫВАЕТ
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не пат

сегодня, 12:24
самое большое наказание это родится и жить в России
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Сосед

сегодня, 11:53
Это фото огорода Петровича,его соком затопило.причем тут( село Барятино Лев-Толстовского района ). Если подходящего фото нету зачем выкладывать не посуществу...... одним словом журналюгии..
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Веня

сегодня, 11:42
А паренек на заднем фоне селфи делает тоже наш - он на лебедянском рынке деревянными дилдами торговал ;)
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Лебедянец

сегодня, 11:33
гостья, ага)))) Сок наш)))
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гостья

сегодня, 11:24
а на фото красное случайно не вчерашний сок
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