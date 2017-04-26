В Липецкой области село неделю жило без продуктов из-за размытой дороги

А администрация района пустила ситуацию на самотек.

Как сообщает управление потребительского рынка, в начале апреля из-за размытой дороги село Барятино Лев-Толстовского района на неделю осталось без товаров первой необходимости: из-за размытой дороги туда немога добраться автолавка.



- Непонятна позиция администрации Лев-Толстовского района, где ситуацию пустили на самотек и оставили решение данного вопроса без контроля, - отмечают в управлении потребрынка.



Накануне специалисты управления решили проехать в село Барятино, чтобы узнать, как сегодня обстоят дела с доставкой товаров. В данном населенном пункте проживает 3 человека, которые пояснили, что сбои были, но сейчас все наладилось. Местные жители благодарили за беспокойство и взятие данной ситуации на контроль.



Развозная торговля существует в регионе более 10 лет. Автолавки приезжают в малонаселенные пункты и отдаленные от райцентра села. Таких в Лев-Толстовском районе 17. Затраты на транспорт и топливо компенсируют субсидии из областных и местных бюджетов.