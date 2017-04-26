Здоровье

12 минут назад

В липецких школах расскажут о пользе прививок

46
#вакцинация #прививка
В липецких школах расскажут о пользе прививок

Запланированы информационно-просветительные мероприятия с учащимися и родителями.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, школы города присоединились к Европейской неделе иммунизации.
 
По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения период с 24 по 30 апреля объявлен Европейской неделей иммунизации. 
  
В целях повышения уровня знаний о мерах предупреждения инфекционных заболеваний, которые контролируются доступными, эффективными и безопасными средствами и способами вакцинопрофилактики, в школах города запланированы информационно-просветительные мероприятия с учащимися, родителями, педагогическими сотрудниками общеобразовательных учреждений. К участию в них будут привлечены  представители  здравоохранения.

В  рамках проведения Европейской недели иммунизации будет работать телефон «Горячей линии»: 8-800-222-04-31, по которому можно получить ответы по вопросам вакцинопрофилактики.  

46
#вакцинация #прививка

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Сбытчиков наркотиков ловят на трассе Орел-Тамбов
#наркотики
Сбытчиков наркотиков ловят на трассе Орел-Тамбов

29 минут назад

Происшествия
34-летний рецидивист ограбил магазин
#грабеж
34-летний рецидивист ограбил магазин

сегодня, 08:38

Происшествия
Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»
#пожар
2
Рано утром в Липецке горели «ГАЗель» и «ВАЗ»

сегодня, 07:42

Происшествия