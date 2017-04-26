В липецких школах расскажут о пользе прививок

Запланированы информационно-просветительные мероприятия с учащимися и родителями.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, школы города присоединились к Европейской неделе иммунизации.



По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения период с 24 по 30 апреля объявлен Европейской неделей иммунизации.



В целях повышения уровня знаний о мерах предупреждения инфекционных заболеваний, которые контролируются доступными, эффективными и безопасными средствами и способами вакцинопрофилактики, в школах города запланированы информационно-просветительные мероприятия с учащимися, родителями, педагогическими сотрудниками общеобразовательных учреждений. К участию в них будут привлечены представители здравоохранения.



В рамках проведения Европейской недели иммунизации будет работать телефон «Горячей линии»: 8-800-222-04-31, по которому можно получить ответы по вопросам вакцинопрофилактики.

