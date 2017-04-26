Общество

55 минут назад

Мясокомбинат, не пустивший проверяющих, оштрафован

5 415
Мясокомбинат, не пустивший проверяющих, оштрафован

Предприятие проиграло в суде государству.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение управления Россельхознадзора по Липецкой области, которое заявило, что на предприятие не пускали его проверяющих.

В итоге было возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля» и вынесено судебное решение.

Причину, по которой мясокомбинат уклонялся от проверки, установить не удалось.

Фото scotina.ru

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Комментарии (5)

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Лсд

13 минут назад
А какой мясокомбинат? А Черкизон проверить не хотите,или полномочий не хватает?
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Читатель

15 минут назад
Видимо у нас всего один мясокомбинат в области и все должны догадаться что это
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Бобёр

27 минут назад
Если проверяющих не пустили,то закрыть его сразу на х-й. Другим тварям не повадно будет. Совсем обнаглели.
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житель

47 минут назад
Зачем нужны такие новости!!!!!!!
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Любитель колбасы

49 минут назад
Ну и какой это мясокомбинат? Почему не написано?
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