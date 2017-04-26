Мясокомбинат, не пустивший проверяющих, оштрафован

Предприятие проиграло в суде государству.

Поводом для рассмотрения дела стало обращение управления Россельхознадзора по Липецкой области, которое заявило, что на предприятие не пускали его проверяющих.

В итоге было возбуждено дело по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ «Воспрепятствование законной деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля» и вынесено судебное решение.

Причину, по которой мясокомбинат уклонялся от проверки, установить не удалось.



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