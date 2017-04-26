Мультифруктовые реки, кисельные берега

«И на твоей улице перевернется грузовик с пряниками» - символическое пожелание почти сбылось сегодня в Лебедяни, когда после серьезнейшей аварии на местном заводе соков по улицам города буквально потекли реки сладкого фруктового напитка. И это могло выглядеть весело и забавно, если бы не было на самом деле грустно.

И символический грузовик с пряниками, и вполне реальные дожди с карамелью, апельсинами, сметенными ураганами с кораблей и высыпанные с дождем на головы жителей разных континентов, принесенные приливом к берегам Великобритании шоколадные «киндер-сюрпризы» из опрокинувшегося в море судового контейнера, до сегодняшнего дня жителям Липецкой области казались фантастикой.

- Саня, нашел чё?! Давай сюда, тут навалом! – кричит пацаненок лет 10 своему дружку на улице Карла Маркса Лебедяни, стоя по щиколотку в разбрюзгшем буквально в кисель болоте из сока, река которого вылилась на улицы Лебедяни в результате аварии на заводе «PepsiCо».

















Ребятишки собираются возле очередной горы раздавленных пачек сока, вынесенных бурлящей, багрового цвета рекой за пределы предприятия, и вытаскивая из кучи уцелевшие при обрушении крыши склада готовой продукции завода по производству соков «Лебедянский», пачки. Местная пацанва сегодня огрузилась халявой, не успевая растаскивать по домам сумки, набитые тетраупаковками разного сока. Надегустировавшись вволю, содержимое очередных найденных упаковок они задорно расплескивают, пытаясь облить друг друга, как при водной битве.

А вот соседям гиганта пищевой индустрии не до смеха.

Виктор Жданов, житель дома №22 улицы Нововоронежская весь день посвятил тому, чтобы очистить двор от фруктовой слизи, которую нанесла река сока. Естественно, до конца он так плитку не отдраил, и еще не скоро вычерпает сок из подвала. Погреб и смотровая яма в гараже - полны сока. Плавающие по подвалу банки с солениями, кочаны капусты и картофель, запах абрикосов, папайи, апельсинов, смешавшийся в мультифруктовое амбре – таков сегодня ждановский двор.

- Пойдемте, огород покажу, - приглашает он корреспондентов GOROD48. – Вот, видите! Это болото из сока непонятно теперь как скажется на урожае. То ли пожжет весь плодородный слой, то ли напротив – это будет хорошее удобрение. Если удобрение, то ладно, но если мы останемся без урожая, то, придется как-то решать вопрос с руководством предприятия, - говорит Виктор Жданов.

По его словам, сегодня сотрудники завода обошли пострадавшие дома, вроде бы пообещав позже во всем разобраться.





- И понятно, не до этого им сейчас, да и главное люди живы, которые были в тот момент на складе, - говорит уже хозяин другого соседнего с заводом участка по улице Карла Маркса, Борис Малинин.

У Бориса Малинина тоже огород залит соком. Через него и вовсе шел поток, вырвавшийся в образовавшийся в бетонном заборе проем жидкого, смешавшегося из разных соков микса.

Борис кучу раздавленных тетраупаковок утрамбовывает в мусорный мешок. Этим он тоже сегодня занят целый день.





- Поначалу вроде прибежали работники завода помогать, а потому ушли, - говорит уставший владелец шести соток, грядки которых превратились сегодня в кисельные берега. Конечно, посмотрим, что будет с урожаем, вот поток смыл чеснок, кусты смородины, а потом уже будем решать вопрос с владельцами предприятия, - говорит Борис.

Конечно, сегодня руководству завода пока не до споров с владельцами соседних участков. У них проблема – серьезней некуда. Это и колоссальные убытки, ведь как сообщал сегодня GOROD48, в результате аварии вылилось на улицы Лебедяни из раздавленных рухнувшей крышей упаковок тысячи, если не миллионы литров сока. Убытки от разрушения склада, убытки от вероятных штрафов. Проверки всех надзорных ведомств, от технических, строительных, трудовых инспекций до экологов, которые неизвестно чем закончатся. Хотя уже понятно – ничем хорошим они завершится не могут. Как известно, Следственный Комитет уже произвел выемку документов на предприятии. Но, самое главное, и самое опасное, это возможная приостановка работы предприятия. Тогда без средств к существования останутся сотни сотрудников завода. Поэтому огороды и чей-то чеснок – ничто по сравнению с проблемами в экономике района, бюджет которого практически целиком зависит от завода соков.