В Липецке из-за детской игрушки подняли по тревоге все экстренные службы

Подозрительный предмет нашли на улице Космонавтов.

Сегодня вечером в Липецке на лавочке у дома №10 по улице Космонавтов местные жители обнаружили подозрительное устройство. О находке горожане сообщили в полицию - к дому прибыли представители всех экстренных служб города.



Оказалось, что устройство никакой опасности не представляет: на лавочке была забыта самодельная игрушка из старого сотового телефона.

