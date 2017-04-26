Происшествия

вчера, 21:07

В Липецке из-за детской игрушки подняли по тревоге все экстренные службы

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#подозрительный предмет
В Липецке из-за детской игрушки подняли по тревоге все экстренные службы

Подозрительный предмет нашли на улице Космонавтов.

Сегодня вечером в Липецке на лавочке у дома №10 по улице Космонавтов местные жители обнаружили подозрительное устройство. О находке горожане сообщили в полицию - к дому прибыли представители всех экстренных служб города.

Оказалось, что устройство никакой опасности не представляет: на лавочке была забыта самодельная игрушка из старого сотового телефона.
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1 719
#подозрительный предмет

Комментарии (1)

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Дети

вчера, 23:03
Они ещё в детские магазины не заходили )
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