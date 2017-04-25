Общество
сегодня, 10:34
В Липецкой области такса выкормила пятерых котят
Мама крох погибла после родов.
Удивительная история из мира животных произошла в Липецкой области. Собака в течение полутора месяцев выкармливала котят от погибшей кошки. Подробности GOROD48 рассказала волонтер частного приюта для животных Наталья Роман.
- В начале весны к нам обратилась женщина. Ее кошка родила пятерых котят и на следующий день умерла. Хозяйка приплода не хотела с ними возиться, и так крохи попали к нам, - вспоминает Наталья.
Волонтеры пытались и сами выходить ослабленных котят, и начали искать в Липецке кормящую кошку. Помощь пришла от самого неожиданного спасителя.
- Девушка из Ельца сообщила нам, что у ее таксы ложная беременность, соответственно, есть молоко. Мы отвезли котят в соседний город. Такса Тютя приняла малышей как своих и качественно выкормила всех нуждающихся. Это еще раз подтверждает то, что животные иногда ведут себя гуманнее людей: не каждая мать на такое пойдет и даст свое молоко чужому ребенку, - резюмирует удивительную историю Наталья.
Теперь подросшие и окрепшие котята снова находятся в Липецке, а оставшаяся в Ельце молочная мать-такса скучает по подопечным, ищет «детей» по дому. Но удивительно спасенным усатым-полосатым сейчас ищут дом. Несмотря на то, что малыши появились на свет слабыми и практически без хвостов, волонтеры надеются, что четыре активных пацана и озорная девчонка найдут свой дом. А пока котята находятся на передержке и нуждаются в посильной помощи в ожидании родного дома.
- В начале весны к нам обратилась женщина. Ее кошка родила пятерых котят и на следующий день умерла. Хозяйка приплода не хотела с ними возиться, и так крохи попали к нам, - вспоминает Наталья.
Волонтеры пытались и сами выходить ослабленных котят, и начали искать в Липецке кормящую кошку. Помощь пришла от самого неожиданного спасителя.
- Девушка из Ельца сообщила нам, что у ее таксы ложная беременность, соответственно, есть молоко. Мы отвезли котят в соседний город. Такса Тютя приняла малышей как своих и качественно выкормила всех нуждающихся. Это еще раз подтверждает то, что животные иногда ведут себя гуманнее людей: не каждая мать на такое пойдет и даст свое молоко чужому ребенку, - резюмирует удивительную историю Наталья.
Теперь подросшие и окрепшие котята снова находятся в Липецке, а оставшаяся в Ельце молочная мать-такса скучает по подопечным, ищет «детей» по дому. Но удивительно спасенным усатым-полосатым сейчас ищут дом. Несмотря на то, что малыши появились на свет слабыми и практически без хвостов, волонтеры надеются, что четыре активных пацана и озорная девчонка найдут свой дом. А пока котята находятся на передержке и нуждаются в посильной помощи в ожидании родного дома.
ммм
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