В Лебедяни на складе Pepsico обрушилась крыша

На месте происшествия работают оперативные службы спасения.

Сегодня в Лебедяни на складе компании Pepsico произошло обрушение крыши.



По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, кровля склада готовой продукции предприятия на улице Матросова в Лебедяни рухнула около 10 утра.



На месте происшествия работает отдельная группа Лебедянского МПСГ, отдельная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области, пять отделений пожарных-спасателей.



Пока нет точной информации о повреждениях и пострадавших.