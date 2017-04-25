Происшествия
сегодня, 10:13
В Лебедяни на складе Pepsico обрушилась крыша
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На месте происшествия работают оперативные службы спасения.
Сегодня в Лебедяни на складе компании Pepsico произошло обрушение крыши.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, кровля склада готовой продукции предприятия на улице Матросова в Лебедяни рухнула около 10 утра.
На месте происшествия работает отдельная группа Лебедянского МПСГ, отдельная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области, пять отделений пожарных-спасателей.
Пока нет точной информации о повреждениях и пострадавших.
По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, кровля склада готовой продукции предприятия на улице Матросова в Лебедяни рухнула около 10 утра.
На месте происшествия работает отдельная группа Лебедянского МПСГ, отдельная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области, пять отделений пожарных-спасателей.
Пока нет точной информации о повреждениях и пострадавших.
29 5671
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