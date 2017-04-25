Происшествия

сегодня, 10:13

В Лебедяни на складе Pepsico обрушилась крыша

29 5671
#спасатели
8
В Лебедяни на складе Pepsico обрушилась крыша

На месте происшествия работают оперативные службы спасения.

Сегодня в Лебедяни на складе компании Pepsico произошло обрушение крыши. 

По данным пресс-службы ГУ МЧС РФ по Липецкой области, кровля склада готовой продукции предприятия на улице Матросова в Лебедяни рухнула около 10 утра.

На месте происшествия работает отдельная группа Лебедянского МПСГ, отдельная группа Главного управления МЧС России по Липецкой области, пять отделений пожарных-спасателей. 

Пока нет точной информации о повреждениях и пострадавших.
29 5671
#спасатели
8

Комментарии (29)

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Лебедянь

30 минут назад
А экономию на предвыборную компанию депутата Борцова потратили!
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Гость

40 минут назад
Повезло,что дозвонился. Там пукнуть нельзя,чтобы после этого тебя не выгнали.
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лебедянец

42 минуты назад
ltv, не пиши -ерню, не вводи народ в заблуждение. Никаких свай там нет . Плита монолит , думаю Андрей прав насчет размеров. Под заводом есть пустоты , а на геологии сэкономили скорее всего. Плиту лили кто ни попадя За куб б етона платили "щедро"
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лебедянь

45 минут назад
Целый час не могли дозвониться близким, они сегодня в смене, чуть сума не сошли ,слава богу живы!Помоги господи тем кто пострадал,представляю что им пришлось пережить.ДЕРЖИТЕСЬ МЫ С ВАМИ!
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Колобок

49 минут назад
Инженеры-проектировщики выполняют пожелания заказчика - подешевле и побыстрее построить, а "эффективные менеджеры", обученные по западным образцам стригут деньгу и ничего их не волнует: ни техника безопасности, ни жизнь работника - только бабки! Кушайте, простые люди, не обляпайтесь!
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Гость

49 минут назад
Какие там нахрен сваи. Что видел как там строили с момента когда сломали первый цех и до самого конца. Там внутри бетонный фундамент на песчаной подушке. На нем стоят рельсы и по ним всё катается.
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Андрей

53 минуты назад
ltv, там плита монолит толщиной 1.8м не 3.14зди
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Лебедянь

54 минуты назад
Америкосы наступают
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ltv

56 минут назад
кстати склад на сваях без фундамента.А рухнул скорее всего из затого что просел грунт.
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Вывод

сегодня, 11:05
От работы кони дохнут!
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