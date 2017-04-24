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Команда лицея № 3 стала победителем городского турнира по мини-футболу

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#Мини-футбол #турнир
Команда лицея № 3 стала победителем городского турнира по мини-футболу

Финал турнира по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений состоялся в минувшую субботу в спортивном зале школы № 59.  Состязания стартовали в январе этого года и объединили 430 юных спортсменов, обучающихся в 7-8 классах 43 общеобразовательных учреждений. Как сообщили в городском департаменте образования, поздравить команды, дошедшие до финала, пришли заместитель главы администрации Липецка Евгений Павлов, председатель департамента по физической культуре и спорту Олег Токарев, председатель департамента образования Александр Мочалов. 

- Мини-футбол позволяет на любой площадке продемонстрировать и физическую подготовку, и умение работать в команде. Любите спорт, играйте в мини-футбол, а мы будем рады следить за вашими успехами в соревнованиях, - обратился к участникам турнира Евгений Павлов.

За право называться лучшими сразились представители образовательных учреждений № 3, 24,29,36. В результате почетное третье место заслужила команда школы № 24 им. М.Б. Раковского, на втором оказались ребята из школы №29 «Университетская». Высшую ступень пьедестала заняли спортсмены лицея № 3 им. К.А. Москаленко. Победители и участники турнира были награждены подарочными сертификатами и призами.




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#Мини-футбол #турнир

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