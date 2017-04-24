Липчане перестали болеть гриппом, но 4 200 жителей области подхватили ОРВИ

Уровень заболеваемости не выше сезонного.

За прошедшую неделю в Липецкой области зарегистрировано 4260 случаев ОРВИ. Грипп не подхватил никто.

Как сообщили в местном отделении Роспотребнадзора, в области сохраняется стабильная эпидемиологическая ситуация по указанным заболеваниям.

Количество заболевших на 22% ниже уровня эпидемического порога. 77% больных приходится на долю детей до 14 лет. В детских возрастных группах заболеваемость ниже порога на 13 – 45%, среди лиц старше 15 лет – на 37%.

Статистика отдельно по Липецку выглядит следующим образом: за неделю заболели 3097 человек, что на 22% ниже эпидемического порога заболеваемости совокупного населения.

Доля детей до 14 лет среди всех заболевших составила 78%, показатели в детских возрастных группах ниже эпидпорога на 11 – 43%, среди лиц старше 15 лет – ниже порога на 60%. Уровень госпитализации - 4,2% в пределах сезонного.



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