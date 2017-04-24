В Липецке экстренные службы стянуты на улицу Юных Натуралистов

Нетрезвый липчанин переполошил весь дом

В правоохранительные органы поступило сообщение о некоем пьяном мужчине, который бегает по подъезду дома №15 на улице Юных Натуралистов, стучится в двери и грозится всех взорвать.



К дому были стянуты экстренные службы города и правоохранители, которые совершили обход подъездов но никого не обнаружили.

