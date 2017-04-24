Общество

вчера, 21:37

В Липецке экстренные службы стянуты на улицу Юных Натуралистов

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#подозрительный предмет
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В Липецке экстренные службы стянуты на улицу Юных Натуралистов

Нетрезвый липчанин переполошил весь дом

В правоохранительные органы поступило сообщение о некоем пьяном мужчине, который бегает по подъезду дома №15 на улице Юных Натуралистов, стучится в двери и грозится всех взорвать.

К дому были стянуты  экстренные службы города и правоохранители, которые совершили обход подъездов но никого не обнаружили.
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14 5815
#подозрительный предмет
1

Комментарии (14)

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24 мкр

сегодня, 04:53
Артем Савельев, замдиректора издатдома, посасывал пиво и поскуливал. А жена ейного, замдиректора школы, укоряла: ну зачем ты попросил выйти с твоего исторического совещания знаменитого липецкого поэта. Ведь нас теперь засмеют. Сидел бы тихо в уютном кабинете с цветочками да мне большие бабки приносил. Ведь отдел рекламы, который ты курируешь, кормит нас. Из внебюджетного дохода от рекламы можно себе премии по 100-150 тысяч ежемесячно выписывать. Журналюги к рекламным деньгам немалым отношения не имеют, получают от обладминистрации. Вот извинись перед сотрудником в письменном виде. Погорячился, мол, за фотографию губернатора 21 апреля в облгазете, перекрашенную в ярко-рыжий цвет как каритуру, тебе еще долго будут хвост чистить. Это отсканированное с газеты фото уже видели у Королева в твиттере. Как только терпит губернатор издевательства. А все потому, что ты не следишь за полиграфией, вот и очередная мазня. Хватит сидеть у манитора и глядеть в камеры видеонаблюдения.
ответить

На

сегодня, 03:01
Целку в гаражи лучше ходить)
ответить

mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:30
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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бытовуха

сегодня, 01:24
это белка
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роки

вчера, 23:23
лаптева , нормальная так вообще она?
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Кузмичь.

вчера, 22:56
Это к кому то белый Митя Пришол. Сколька можно народ травить поленкой , вот при Брежневе была хорошая водка никто голый не бегал а при Путине дерьмо . Вот и сносит крышу.
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Боцман

вчера, 22:56
Алкан. Ужрался и барагозит.
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1441

вчера, 22:52
По подъезду N 15???
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замполит

вчера, 22:48
Шойгу вызывали?
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алкаш

вчера, 22:45
киоск только не закрывайте около дома, там всегда можно купить себе воды огненой
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