Общество
вчера, 21:37
В Липецке экстренные службы стянуты на улицу Юных Натуралистов
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Нетрезвый липчанин переполошил весь дом
В правоохранительные органы поступило сообщение о некоем пьяном мужчине, который бегает по подъезду дома №15 на улице Юных Натуралистов, стучится в двери и грозится всех взорвать.
К дому были стянуты экстренные службы города и правоохранители, которые совершили обход подъездов но никого не обнаружили.
К дому были стянуты экстренные службы города и правоохранители, которые совершили обход подъездов но никого не обнаружили.
14 5815
24 мкр
На
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бытовуха
роки
Кузмичь.
Боцман
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замполит
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