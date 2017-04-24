В Липецке ищут воронежского морпеха

Парня не могут найти уже неделю

В воронеже разыскивают Кузовкина Павла Александровича 16.07.1994 года рождения. Рост 175-180, глаза зеленые, телосложение спортивное, вес около 80-85 кг Проживал в городе Эртиль. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: ТАТУИРОВКИ Одна на плече, якорь. А вторая на кисти руки, на боковой части: "За Мор Пех". Имеется шрам от аппендицита и шрам вверху правого уха. В воскресенье 16.04.2017 года отдыхал в местном кафе "БЕНЧ" после этого его никто не видел. Одет был в спортивный костюм. Темный низ,темная кофта. По данным организаторов поисков, Павел мог направиться в Липецк. Если кто располагает какими либо сведениями, просьба связаться с отцом Павла Кузовкина - Александром Александровичем: 89204024594 ; 89065842363 Или 02.