Происшествия

вчера, 19:50

В Липецке ищут воронежского морпеха

8 2564
#розыск #поиски
2
В Липецке ищут воронежского морпеха

Парня не могут найти уже неделю

В воронеже разыскивают Кузовкина Павла Александровича 16.07.1994 года рождения. Рост 175-180, глаза зеленые, телосложение спортивное, вес около 80-85 кг Проживал в городе Эртиль. ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: ТАТУИРОВКИ Одна на плече, якорь. А вторая на кисти руки, на боковой части: "За Мор Пех". Имеется шрам от аппендицита и шрам вверху правого уха. В воскресенье 16.04.2017 года отдыхал в местном кафе "БЕНЧ" после этого его никто не видел. Одет был в спортивный костюм. Темный низ,темная кофта. По данным организаторов поисков, Павел мог направиться в Липецк. Если кто располагает какими либо сведениями, просьба связаться с отцом Павла Кузовкина - Александром Александровичем: 89204024594 ; 89065842363 Или 02.
8 2564
#розыск #поиски
2

Комментарии (8)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Я

2 минуты назад
Виктория, НЕ МЫ ТАКИЕ ЖЕСТОКИЕ, А ЖИЗНЯ ТАКАЯ ЖЕСТОКАЯ...
ответить

Я русский

сегодня, 04:15
Вас валить надо быдлятина такой бред пишите
ответить

mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:32
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
ответить

бич

сегодня, 01:23
кафэ Бенч или Бич ?
ответить

BLOOD_JO

вчера, 23:43
Очередной покойник
ответить

Виктория

вчера, 23:36
Люди,что ж вы такие жестокие
ответить

Житель

вчера, 20:19
Завалили бандюки после кафе морпеха или забухал в ментовке сидит
ответить

эстэт

вчера, 20:17
гопник,в спортивном костюме в кафе отдыхал...
ответить

Еще в рубрике

Футболистам Пензы жестко досталось от тренера
#Футбол #"Металлург" #пресс-конференция
2
Футболистам Пензы жестко досталось от тренера

вчера, 22:14

Спорт
Липецкий «Металлург» жестко отомстил «Зениту», забив три гола на его поле
#Футбол #"Металлург" #победа.
3
Липецкий «Металлург» жестко отомстил «Зениту», забив три гола на его поле

вчера, 16:47

Спорт
Гол Кутьина пока не стал «серебряным» для «Тосно» (ВИДЕО)
#Футбол #ФНЛ #Кутьин
1
Гол Кутьина пока не стал «серебряным» для «Тосно» (ВИДЕО)

вчера, 16:43

Спорт