Гол Кутьина пока не стал «серебряным» для «Тосно» (ВИДЕО)

Команда из Ленинградской области, в которой выступают два наших земляка, пока отложила выход в Премьер-Лигу.

Футбольный клуб «Тосно» сегодня в 33-м туре ФНЛ не сумел досрочно оформить выход в Премьер-Лигу, отложив свой триумф на потом. Во Владивостоке футболисты из Ленинградской области вели 1:0 после точного удара елецкого нападающего Александра Кутьина, но в итоге сыграли вничью – 1:1.

Кутьин отличился на 43-й минуте, неотразимо пробив с разворота метров с 15-ти после розыгрыша гостями углового. Минимальный счет, гарантировавший «Тосно», минимум, второе место, держался до 83-й минуты, а затем ответный мяч забил форвард дальневосточников Иван Столбовой. К слову, Столбовой вскоре покинул поле на носилках – в столкновении с соперником он получил травму головы, а в подтрибунном помещении потерял сознание и был госпитализирован.

«Луч-Энергия» тем временем мог и выиграть матч. За две минуты до конца матча судья Игорь Панин из Московской области назначил пенальти, но Вадим Минич не реализовал удар с 11-метровой отметки.

Александр Кутьин в концовке матча участия не принимал: он был заменен на 78-й минуте, а другой наш земляк липецкий форвард Антон Заболотный провел на поле все 90 минут.

Кутьин, для которого забитый гол стал 5-м в сезоне, после игры дал свой комментарий:

- Расстроены, что пропустили в концовке. У «Луча» во втором тайме и моментов-то до этого не было. Сама игра? Во Владивостоке, сколько сюда приезжаю с разными командами, футбол один и тот же – непонятного качества поля, постоянный ветер. Всё сводится к борьбе. Что ж, попытаемся теперь выиграть дома – это надо обязательно сделать после двух ничьих. Пенальти судья придумал смешной. Хорошо, что наш вратарь потащил. Если бы ещё и проиграли такой матч, то эмоции совсем были бы негативные, что могло повлиять на наше психологическое состояние, — цитирует Кутьина интернет-издание Sportbox.

У «Тосно» стало 64 очков, у его ближайшего преследователя красноярского «Енисея» - 51, впереди – пять туров. Оформить выход в РФПЛ тосненцы могут уже в следующем туре, в котором дома примет столичный «Спартак-2».