Общество

вчера, 12:18

В Хлевном пилят березы в парке на дрова для шашлыка

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#охрана природы #вандализм
В Хлевном пилят березы в парке на дрова для шашлыка

Вопиющий случай произошел в райцентре

Как сообщает хлевенская районная газета "Донские вести", в местном парке неизвестные решили приготовить шашлык. Сложили мангал из кирпичей, а на дрова спилили растущую тут же большую березу.

Но, свежеспиленное, по-сути живое дерево горит плохо, и любителям шашлыка пришлось все равно готовить мясо на купленных в магазине углях. А напиленные бензопилой пеньки "природные вандалы" использовали в качестве стульев. 

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Хорошенько отдохнув, любители жареного мяса на дровах, побросав все как есть, покинули место гулянки.
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#охрана природы #вандализм

Комментарии (9)

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mygorod48.ru\curochkinruslan

сегодня, 02:36
Ребят, бросайте курить! По этой методике бросить можно за пару дней, и без вреда для организма, нервов и переедания, еще и организм чистит. Вообщем ребят рекомендую http://smokenosov.blogspot.com
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скоро будет

сегодня, 00:59
Хохленок индезит, в Хлевном пилят колья для мгеровских рваных срак
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Ждите

вчера, 22:33
Запрет еще какой нибудь и на что нибудь.
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Хохленок индезит

вчера, 19:39
Может хрящики остались? Стиноловская баланда будет только завтра
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антихохол

вчера, 18:26
Чтобы вы обосрались с этих шашлыков.
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Первый раз

вчера, 16:32
Видать шашлыки жарили,от березы копоть,мясо концерогенное получиться.
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паша

вчера, 16:21
Надо просто в полицию сообщить: пусть разбираются кто срубил дерево и кто мусор оставил после себя.
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серый

вчера, 14:27
Редакторы а вы сами верите в этот бред. С собой были угли а они разжигали сырую берёзу.
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Дмитрий

вчера, 13:37
Сейчас народ одно быдло ,ничего не создают только всё разрушают! Какое правительство такой и народ! Какой отец такой и сын!
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