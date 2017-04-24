Общество
вчера, 12:18
В Хлевном пилят березы в парке на дрова для шашлыка
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Вопиющий случай произошел в райцентре
Как сообщает хлевенская районная газета "Донские вести", в местном парке неизвестные решили приготовить шашлык. Сложили мангал из кирпичей, а на дрова спилили растущую тут же большую березу.
Но, свежеспиленное, по-сути живое дерево горит плохо, и любителям шашлыка пришлось все равно готовить мясо на купленных в магазине углях. А напиленные бензопилой пеньки "природные вандалы" использовали в качестве стульев.
Хорошенько отдохнув, любители жареного мяса на дровах, побросав все как есть, покинули место гулянки.
Но, свежеспиленное, по-сути живое дерево горит плохо, и любителям шашлыка пришлось все равно готовить мясо на купленных в магазине углях. А напиленные бензопилой пеньки "природные вандалы" использовали в качестве стульев.
Хорошенько отдохнув, любители жареного мяса на дровах, побросав все как есть, покинули место гулянки.
9 1240
mygorod48.ru\curochkinruslan
скоро будет
Ждите
Хохленок индезит
антихохол
Первый раз
паша
серый
Дмитрий