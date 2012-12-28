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В России
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сегодня, 12:40
Президент РФ утвердил назначения в правительстве
Президент РФ Владимир Путин 22 октября подтвердил назначения новых членов российского правительства. Соответствующие указы были опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.
Заместителями премьера Михаила Мишустина стали: Андрей Никитин — будет курировать развитие транспортного комплекса; Ирина Окладникова — станет руководителем аппарата правительства; Антон Силуанов — займет новую должность вице-премьера — министра финансов; Олег Кожемяко — помимо замглавы кабмина, будет полпредом президента в Дальневосточном федеральном округе.
Теперь у председателя правительства будет на одного заместителя больше, а всего в кабинете министров — 11 вице-премьеров.
Кроме того, Дмитрия Ядрова назначили на пост руководителя Минтранса, а Юрия Трутнева — помощником главы государства.
В то же время Дмитрия Григоренко выдвинут на должность заместителя председателя правления Сбербанка.
Кадровые перестановки в правительстве ранее предложил Михаил Мишустин. Накануне Госдума одобрила все кандидатуры.
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