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В России
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сегодня, 14:42
В Анапе сильными дождями размыло Центральный пляж
В городах Черноморского побережья России устраняют последствия сильных дождей. В Анапе к утру выпало 36 мм осадков. Это две трети октябрьской нормы.
Стихия разрушила часть деревянных настилов и металлических конструкций. В целях обеспечения безопасности граждан пострадавшую территорию временно огородили и отключили от электроснабжения. В настоящее время на пляже работают восстановительные бригады: специалисты проводят сварочные работы и выравнивают грунт.
Чтобы предотвратить повторные подтопления в случае новых дождей, рабочие прокладывают дополнительный водоотводной канал.
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