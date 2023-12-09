В Липецке впервые поставили «Гамлета»

Действие из эпохи, описанной Шекспиром, в театре Толстого перенесли в начало XX века.

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Сегодня вечером в Липецком государственном академическом театре драмы им. Л.Н. Толстого состоялась премьера спектакля «Гамлет, принц датский». Одну из самых известных пьес Шекспира в театре со 100-летней историей поставили впервые.— У этой пьесы есть своё время, как и у всех других: есть период, когда нужно ставить «Вишнёвый сад» Чехова, а есть период, когда нужно ставить «Ромео и Джульетту» и «Тартюф». Пьеса всегда выстреливает во время и в режиссёра. 10 лет назад я бы не почувствовал «Гамлета» так, как я его чувствую сейчас, — рассказал GOROD48 режиссёр Владимир Кузнецов.Существует расхожее мнение, что все актёры мечтают сыграть Гамлета. В этот раз исполнилась мечта Владимира Борисова.Не исключение и режиссёры – они мечтают «Гамлета» поставить.— Шекспир – это драматург, который не вызывает никаких сомнений: его будет очень интересно изучать, ставить, исследовать, пробовать, искать, репетировать… У него не только «Гамлет» замечательная пьеса – можно перечислить практически все: «Буря», «Король Лир», «Макбет», «Отелло»… Когда липецкий театр предложил поставить «Гамлета», я был рад этому прежде всего, когда понял, что пьеса расходится на артистов. Пьеса имеет огромное количество страстных образов, ролей, для которых нужно иметь потенциал, право это репетировать и это сыграть. Я понял, что здесь есть Гамлет, есть Клавдий, есть Гертруда, Офелия, Полоний, другие не менее важные герои… И появилась уверенность, что можем сочинять, что можно пуститься в необыкновенное интенсивное путешествие. Тем более, такой площадки, с такой глубиной, с таким воздухом липецкий зритель ещё не видел. Очень приятно, что и в этом поле мы экспериментировали и попробовали представить очень качественный продукт, — говорит Владимир Кузнецов.Действие из эпохи, описанной Шекспиром, в театре Толстого перенесли в начало XX века. Хотя почему это только о начале XX века? Король Дании Клавдий – не безжалостный ли мафиозный босс из «Крёстного отца»? А не молодой ли фюрер ездит по сцене на велосипеде?На сцене разворачивается вечеринка в стиле Великого Гэтсби – красочная, яркая, богатая: с мишурой, блёстками, хлопушками, ванной на золотых ножках, кружащим не только по сцене, но и по зрительному залу снегом – он даже тает на ладонях, как настоящий.Спектакль получился очень зрелищным, красивым: чего только стоит «пьеса в пьесе» – сцена «Мышеловка». А бокалы с живыми золотыми аквариумными рыбками в сцене гибели Офелии? Если что – ни одна рыбка не пострадала. А то у липецкого театра уже был печальный опыт с карпом и зоозащитниками.А ещё актёры читают произведения русских поэтов Серебряного века: «Облако в штанах» Владимира Маяковского и «Всё кругом» Зинаиды Гиппиус и даже поют «Отряд не заметил потери бойца» Егора Летова. Почему именно так?— Во-первых, Шекспир писал даже не про свою эпоху. Истрия о Гамлете, принце датском, она была ещё раньше. И что ставить про XIII век? Что мы о нём знаем? Людям про это неинтересно – людям интересен только человек: то, какими он вопросами задаётся, какой он совершает выбор, поступок. Я считаю – ставить про Шекспира нелогично, ставить про сегодня, в современных костюмах – мы ещё не знаем сегодняшнее время, век ещё не сложился, он только начинается. А XX век уже сложился и исторически, и с искусствоведческой стороны, с культурного ракурса – мы можем о нём судить, мы можем о нём рассуждать. И интересно взять начало этого века и провести какие-то аналогии с сегодняшним временем. Потому что начало любого века – это всегда время перелома, катастрофы. А катастрофа есть в «Гамлете». Начало XX века – это и более понятно сегодняшнему зрителю, и потом это красивая эпоха – я люблю стилистику этого времени и зрители её любят – она сейчас вызывает общественный интерес – к этим острым козырькам, лацканам пиджака… И потом у нас стилизация только в костюмах и в небольшом количестве реквизита. Это просто условность. Вот посмотрите на чемодан – он всегда чемодан. И книга тоже самое. А главное здесь – это всё-таки человек и сама пьеса.И это правда. Ведь «Быть мерзким можно если не везде… То достоверно в Дании».Главными режиссёрскими находками, по мнению самого Владимира Кузнецова, стали серьёзная работа над текстом – был создан компилированный перевод из текстов Пастернака, Лозинского, Радловой, Кронеберга, а также тот факт, что второстепенные персонажи в липецкой версии «Гамлета» обретают вес чуть ли не главных. Получилось любопытно. Персонаж, который в пьесе появляется только в конце, становится каким-то связующим звеном и помог вскрыть других героев. Фортинбрас, Горацио, Озрик – здесь все важны и нужны, хотя многие режиссёры вообще обходятся без них.«Гамлет» — это самая длинная пьеса Шекспира: в ней 4042 строки и 29 551 слово. В театре Толстого спектакль получился тоже масштабным во всех смыслах: он состоит из двух актов, первый длится 1 час 35 минут, второй – 1 час 15 минут.Через всю постановку лейтмотивами проходят чемодан-вокзал – как признак нестабильности мира и разрушающегося дома, из которого вcе хотят уехать и убежать (а ведь «не время покидать страну, пока не стихли все волненья»), большая игра (персонажи всё время гоняют по сцене чёрный футбольный мяч и он же заменяет отравленные рапиры в конце спектакля) и «весь мир театр и все мы в нём актёры»: даже вместо тени отца Гамлета – старый актёр на инвалидной коляске с раненой ногой, который его изображает. Да и актёра заставляют зачитать по бумажке послание Гамлету под дулом пистолета.Кругом – ложь, бесчестье и обман, которым противопоставлен положительный персонаж Гамлет. Даже у его друзей – руки в крови. А сам Гамлет невольно втянут в эту большую игру: «На мне играть легче, чем на иной дудке». Когда Гамлет притворяется сумасшедшим, он переодевается в шута. Но даже несмотря на образ людоеда после убийства Полония в постановке он остаётся исключительно положительным персонажем, который всего лишь заложник обстоятельств и крупного заговора.В финале спектакля – гробы на сцене. «Но жалоб не надо. Что радости в плаче? Мы знаем, мы знаем: всё будет иначе».