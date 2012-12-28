Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
Спектакль театра им. Л.Н.Толстого «Слишком женатый таксист» отменен: ушел из жизни актер Сергей Бельский
Бдительность ельчанина помогла предотвратить хищение двух миллионов рублей и задержать курьера мошенников
В Елецком районе расследовали уголовное дело в отношении дальнобойщика за подделку документов
В мире
46
31 минуту назад
В Вильнюсе закрыли аэропорт из-за беспилотников
"Аэропорт закрыт с 13:26 мск из-за фиксации в небе полетов неустановленных беспилотников", - сказал собеседник агентства. Он не уточнил возможную принадлежность беспилотников и траекторию их движения. При этом, по словам источника, главный аэропорт Литвы будет закрыт, ориентировочно, до 16:30 мск.
0
0
0
0
0
Комментарии