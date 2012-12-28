Все новости
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Припаркованные автомобили регулярно блокируют движение трамваев в Липецке
Общество
На улице Октябрьской у областного суда убрали второстепенный выезд на улицу Карла Маркса
Общество
Сергей Есенин из Липецкой области утверждает, что он потомок Сергея Есенина.
Общество
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
23-летний закладчик получил 10 лет колонии строгого режима
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
Статистика: из зарубежных стран липчане предпочитали для отдыха Турцию и Египет
Общество
В Липецкой области до +16
Погода в Липецке
На мемориальном комплексе площади Героев в Липецке сделают автоматический полив газона
Общество
Житель Данковского района избил полицейского
Происшествия
В Липецкой области будут судить трёх зиц-председателей
Происшествия
В тройном столкновении легковых машин пострадали два водителя
Происшествия
Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Общество
У Покотыло в Липецке опять не покатило
Спорт
Липецкая вечЁка: приговор убийце психолога, потомок Сергея Есенина и экспресс роды
Общество
Капитан «Металлурга» нарисовал плакат в поддержку партнёра, отправленного в дубль
Общество
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Спорт
Липецкий дзюдоист выиграл турнир памяти двукратного чемпиона Европы
Спорт
В Воловском районе нашли минометный боеприпас
Происшествия
Спорт
47
17 минут назад
1

Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России

Александра Кишкина продолжает коллекционировать медали.

23-летня липчанка Александра Кишкина стала победительницей финальных соревнований VI Летней Спартакиады молодёжи России по тяжёлой атлетике.

На помосте в курортном комплексе «Смена» в Сукко под Анапой воспитанница ОК СШОР выступала в категории до 71 кг и набрала в сумме двоеборья 184 килограмма. В рывке Александра покорила штангу весом 75 и 80 кг, но не справилась с 85-килограммовым снарядом. Зато в толчке Кишкина была неудержима, подняв поочерёдно 95, 99 и 104 кг.

Ближайшая преследовательница Ульяна Кумаева из Казани отстала почти на десять килограммов - 174 кг (77+97), «бронзу» взяла волгоградка Ольга Белозерцева — 172 кг (76+96).

Победительницу Спартакиады подготовил гуру липецкой тяжёлой атлетики Александр Козадёров.

Напомним, что в этом году приказом министра спорта РФ Кишкиной за результаты её выступлений было присвоено звание мастера спорта России.
Тяжёлая атлетика
0
0
0
0
1

Комментарии (1)

Сначала новые
Александр Н.
8 минут назад
Дальнейших успехов.
