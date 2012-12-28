Выходные в Липецке: юбилей маэстро, День Тракторного, билетов на Никиту Михалкова не достать
Липецкая красавица стала сильнейшей молодой штангисткой России
Александра Кишкина продолжает коллекционировать медали.
На помосте в курортном комплексе «Смена» в Сукко под Анапой воспитанница ОК СШОР выступала в категории до 71 кг и набрала в сумме двоеборья 184 килограмма. В рывке Александра покорила штангу весом 75 и 80 кг, но не справилась с 85-килограммовым снарядом. Зато в толчке Кишкина была неудержима, подняв поочерёдно 95, 99 и 104 кг.
Ближайшая преследовательница Ульяна Кумаева из Казани отстала почти на десять килограммов - 174 кг (77+97), «бронзу» взяла волгоградка Ольга Белозерцева — 172 кг (76+96).
Победительницу Спартакиады подготовил гуру липецкой тяжёлой атлетики Александр Козадёров.
Напомним, что в этом году приказом министра спорта РФ Кишкиной за результаты её выступлений было присвоено звание мастера спорта России.
