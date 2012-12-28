Умница, красавица и… мастер спорта!

Министр присвоил липецкой тяжелоатлетке звание, о котором мечтает любой спортсмен.

Заветный норматив Кишкина выполнила в феврале этого года в Кубке России в Верхней Пышме Свердловской области. Тогда в весовой категории до 71 в сумме двоеборья она набрала 183 кг (80 кг в рывке и 100 в толчке). Этого не хватило для победы, в общем зачёте Кишкина финишировала 9-й, но покорила главный рубеж в жизни каждого спортсмена.











Архив. Кишкина берёт заветный вес в Верхней Пышме





Александра Кишкина рассказала GOROD48, что взяла штангу в руки семь с половиной лет назад и всё это время занималась и продолжает заниматься у гуру липецкой тяжёлой атлетики Александра Козадёрова. Спорт стал её призванием, Александра связала с ним и профессиональную деятельность: сейчас работает персональным тренером.











Спортсменка и тренер





В социальных сетях самая сильная липецкая штангистка в истории Татьяна Стоякина (Кренделева) пожелала молодой преемницы со временем добиться следующего уровня, выполнить норматив мастера спорта международного класса. Кишкина в разговоре с нашим корреспондентом отреагировала на это словами, что для этой цели ей: «Ещё работать и работать, возможно – несколько лет».











Александра Кишкина. Фото Всероссийской федерации тяжёлой атлетики, vk.com.