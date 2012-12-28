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42 минуты назад
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Умница, красавица и… мастер спорта!

Министр присвоил липецкой тяжелоатлетке звание, о котором мечтает любой спортсмен.

Приказом министра спорта РФ воспитаннице липецкой тяжёлой атлетики Александре Кишкиной официально присвоено звание мастера спорта.

Заветный норматив Кишкина выполнила в феврале этого года в Кубке России в Верхней Пышме Свердловской области. Тогда в весовой категории до 71 в сумме двоеборья она набрала 183 кг (80 кг в рывке и 100 в толчке). Этого не хватило для победы, в общем зачёте Кишкина финишировала 9-й, но покорила главный рубеж в жизни каждого спортсмена.

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Архив. Кишкина берёт заветный вес в Верхней Пышме

Без наград в этом году сильная девушка не осталась. В июне в Южно-Сахалинске она взяла «бронзу» в первенстве России среди юниоров и юниорок до 23 лет, причём её результаты даже улучшились – 194 кг в сумме (87+107).

Александра Кишкина рассказала GOROD48, что взяла штангу в руки семь с половиной лет назад и всё это время занималась и продолжает заниматься у гуру липецкой тяжёлой атлетики Александра Козадёрова. Спорт стал её призванием, Александра связала с ним и профессиональную деятельность: сейчас работает персональным тренером.

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Спортсменка и тренер

В социальных сетях самая сильная липецкая штангистка в истории Татьяна Стоякина (Кренделева) пожелала молодой преемницы со временем добиться следующего уровня, выполнить норматив мастера спорта международного класса. Кишкина в разговоре с нашим корреспондентом отреагировала на это словами, что для этой цели ей: «Ещё работать и работать, возможно – несколько лет».

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Александра Кишкина. Фото Всероссийской федерации тяжёлой атлетики, vk.com.
Тяжелая алтетика
Александра Кишкина
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Комментарии (3)

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Сначала новые
Вот какая жена
20 минут назад
нам всем нужна, если что не так, по щам! Красотка бэби!
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Лиса из парка
32 минуты назад
красотка, вот бы мне такую жену.
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Может
22 минуты назад
Найди себе селянку,а то голодный будешь.
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