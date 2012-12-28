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1996
сегодня, 14:26
6

Трое липчан заболели лихорадкой Западного Нила

Все больные отмечают укусы комарами.

Трое липчан заболели лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.

«Все больные отмечают укусы комарами. Эпидрасследование позволяет предположить формирование местных очагов лихорадки, связанное с наличием инфицированных источников (птиц) и переносчиков (комаров). В частном секторе основными местами выплода комаров являются емкости с водой для хозяйственных нужд, в которых обнаружены личинки комаров», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных. Переносчиками вируса являются преимущественно комары, но не исключена передача клещами. Резервуар инфекции – птицы, грызуны и сельскохозяйственные животные. Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных. Большая часть заболеваний регистрируется во второй половине лета и осенью.

Инкубационный период составляет 6-8 дней, но может продлиться до 14 дней. Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40ºС, сопровождающегося ознобом. Длительность симптомов варьирует от нескольких дней до одной-двух недель. В ряде случаев могут появиться снижение аппетита, сильная головная боль с локализацией в области лба и глазниц, боли и чувство напряжения в мышцах (особенно сильные отмечаются в области шеи и поясницы), покраснение конъюнктив, покраснение и зернистость слизистых оболочек твердого и мягкого неба, различные высыпания на коже. Могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства (чаще поносы), рвота, отсутствие аппетита.

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Добавим, что ещё 13 августа Роспотребнадзор сообщил, что Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также регионы юга европейской части России относятся к территориям с высоким эпидемиологическим риском по лихорадке Западного Нила.

лихорадка Западного Нила
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
достали
сегодня, 22:15
эти отдыхающие...
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нафигапугать
сегодня, 15:07
а почему бы не написать что до реанимации это менее 1%, грипп любой сезонности сильней валит. Лечение простое - только от симптомов и время (лечит как обычно).
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Александр Н.
сегодня, 14:50
Ещё одна напасть.
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Ох
сегодня, 14:35
Ох, и ничего себе. Откуда такая зараза? Путешественники завезли из стран дальнего зарубежья?
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Ох , вы читать умеете ?
сегодня, 16:00
Или только охать ?
Ответить
Ох
сегодня, 16:48
Или только охать ? А аы только грубить умеете и больше ничего?
Ответить
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