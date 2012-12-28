Все больные отмечают укусы комарами.

«

»,

Трое липчан заболели лихорадкой Западного Нила. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по Липецкой области.Все больные отмечают укусы комарами. Эпидрасследование позволяет предположить формирование местных очагов лихорадки, связанное с наличием инфицированных источников (птиц) и переносчиков (комаров). В частном секторе основными местами выплода комаров являются емкости с водой для хозяйственных нужд, в которых обнаружены личинки комаров— добавляют в Роспотребнадзоре.Лихорадка Западного Нила относится к группе заболеваний, общих для человека и животных. Переносчиками вируса являются преимущественно комары, но не исключена передача клещами. Резервуар инфекции – птицы, грызуны и сельскохозяйственные животные. Основной путь заражения человека – это укус комара, инфицированного вирусом Западного Нила, напитавшегося кровью зараженных птиц, грызунов, сельскохозяйственных животных. Большая часть заболеваний регистрируется во второй половине лета и осенью.Инкубационный период составляет 6-8 дней, но может продлиться до 14 дней. Заболевание начинается остро с быстрого повышения температуры тела до 38-40ºС, сопровождающегося ознобом. Длительность симптомов варьирует от нескольких дней до одной-двух недель. В ряде случаев могут появиться снижение аппетита, сильная головная боль с локализацией в области лба и глазниц, боли и чувство напряжения в мышцах (особенно сильные отмечаются в области шеи и поясницы), покраснение конъюнктив, покраснение и зернистость слизистых оболочек твердого и мягкого неба, различные высыпания на коже. Могут наблюдаться желудочно-кишечные расстройства (чаще поносы), рвота, отсутствие аппетита.

Добавим, что ещё 13 августа Роспотребнадзор сообщил, что Курская, Белгородская, Воронежская, Липецкая, Самарская, Саратовская, Ульяновская области, а также регионы юга европейской части России относятся к территориям с высоким эпидемиологическим риском по лихорадке Западного Нила.