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В мире
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сегодня, 05:33
В Совете ЕС намерены как можно скорее принять новый пакет санкций против РФ
«Проект нового пакета ЕС пока еще не был представлен на рассмотрение Совета ЕС. После внесения ирландское председательство намерено добиться его принятия в максимально короткие сроки», — сказал источник.
Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что Брюссель готовит самое масштабное с начала украинского конфликта расширение санкционных списков. По данным Reuters, под ограничения могут попасть около 1,6 тыс. физических и юридических лиц, прежде всего связанных с российским военно-промышленным комплексом.
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