Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Посетителю бара «Дружба» сломали нос: суд переквалифицировал дело
Происшествия
Читать все
С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Общество
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Липецкая вечЁрка: инсульт во время рейса, горожане пересаживаются на автобусы и что там с «Фрегатом»?
Общество
Одну сторону моста через реку Воронеж на Соколе закрыли
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Читать все
В мире
64
сегодня, 05:33

В Совете ЕС намерены как можно скорее принять новый пакет санкций против РФ

Председательствующая в Совете ЕС Ирландия намерена принять новый пакет санкций против России в максимально короткие сроки после его внесения. Об этом «Известиям» сообщил европейский дипломатический источник.

«Проект нового пакета ЕС пока еще не был представлен на рассмотрение Совета ЕС. После внесения ирландское председательство намерено добиться его принятия в максимально короткие сроки», — сказал источник.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас ранее заявила, что Брюссель готовит самое масштабное с начала украинского конфликта расширение санкционных списков. По данным Reuters, под ограничения могут попасть около 1,6 тыс. физических и юридических лиц, прежде всего связанных с российским военно-промышленным комплексом.
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить