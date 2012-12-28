Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Водителя липецкой маршрутки хватил удар прямо в рейсе
Происшествия
Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Общество
Водитель мотоблока погиб в ДТП в Липецкой области
Происшествия
Липчане стали пересаживаться на общественный транспорт
Общество
«Фрегат» тонет у причала: ремонт легендарного здания перерос в скандал
Общество
Водитель «Лады» погиб в столкновении со «Сканией»
Происшествия
Из пруда вытащили тело мужчины
Происшествия
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
Происшествия
Кодовое слово «бабушка»: две липецкие пенсионерки отдали деньги 18-летнему алтайцу
Происшествия
Дома и машина горели в Липецкой области на минувших выходных
Происшествия
Читать все
С 21 по 23 августа часть улицы Фрунзе вновь станет пешеходной
Общество
«Обнаженный бизнес» не задался: 24-летняя вебкам-модель получила два года условно
Происшествия
12-летний мальчик попал в ДТП на электросамокате
Происшествия
Вместо релакса в живописном домике в Двуречках — стресс и поход в полицию
Происшествия
24-летний грязинец схватил жену за шею и угрожал ей ножом
Происшествия
Перед постом ГАИ на трассе Тамбов-Орел ограничат проезд
Общество
Похитителя сейфа нашли по бороздам-царапинам на асфальте
Происшествия
Менеджер маркетплейса пойдет под суд за хищение товаров на полмиллиона рублей
Происшествия
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Зачем НЛМК пылесосит воздух?
НЛМК Live
Читать все
В России
94
сегодня, 16:30

Из-за хищников в Горном Алтае закрыли доступ к водопаду и ввели спецрежим

В Республике Алтай из-за нашествия медведей закрыт эколого-просветительский объект «Водопад Корбу».

В Республике Алтай закрыт эколого-просветительский маршрут «Водопад Корбу» в Турочакском районе. Причиной стал выход на маршрут медведей, — пишет «Российская газета».

Как говорится в сообщении Алтайского биосферного заповедника, доступ к водопаду закрыт «до особого распоряжения».

«Сотрудники заповедника проводят ежедневный мониторинг численности и местонахождения медведей и оперативно передают информацию в чат поселка Яйлю и Алтайского заповедника», — отмечается в сообщении.

Несколькими днями ранее в самом поселке Яйлю, который является центральной усадьбой заповедника, из-за появления хищников был введен комендантский час. Он действует с восьми вечера по местному времени и до семи часов утра. Ограничен доступ к садам, лесу, береговой линии озера, тропам и туристическим маршрутам, кроме сотрудников при исполнении, — пояснили в заповеднике.

Алтайский государственный природный биосферный заповедник — особо охраняемая природная территория России, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Заповедник включает часть акватории Телецкого озера — жемчужины Горного Алтая, «маленького Байкала» Западной Сибири. Занимает одно из первых мест среди российских заповедников по биологическому разнообразию.
хищники
Алтай
горы
туризм
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить