Сегодня в Липецке: молебен за учащихся, ярые сторонники курортных романов и, конечно – бензин
Две пенсионерки нашли на дороге кошелёк с 61 750 рублями и стали фигурантками дела о краже
В России
94
сегодня, 16:30
Из-за хищников в Горном Алтае закрыли доступ к водопаду и ввели спецрежим
В Республике Алтай из-за нашествия медведей закрыт эколого-просветительский объект «Водопад Корбу».
Как говорится в сообщении Алтайского биосферного заповедника, доступ к водопаду закрыт «до особого распоряжения».
«Сотрудники заповедника проводят ежедневный мониторинг численности и местонахождения медведей и оперативно передают информацию в чат поселка Яйлю и Алтайского заповедника», — отмечается в сообщении.
Несколькими днями ранее в самом поселке Яйлю, который является центральной усадьбой заповедника, из-за появления хищников был введен комендантский час. Он действует с восьми вечера по местному времени и до семи часов утра. Ограничен доступ к садам, лесу, береговой линии озера, тропам и туристическим маршрутам, кроме сотрудников при исполнении, — пояснили в заповеднике.
Алтайский государственный природный биосферный заповедник — особо охраняемая природная территория России, объект всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Заповедник включает часть акватории Телецкого озера — жемчужины Горного Алтая, «маленького Байкала» Западной Сибири. Занимает одно из первых мест среди российских заповедников по биологическому разнообразию.
0
0
0
0
0
Комментарии