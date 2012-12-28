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В России
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7 минут назад
Десятки участков и один дом остаются подтопленными в Новокузнецке после обильных дождей
Издание приводит данные ГУ МЧС по Кемеровской области: по состоянию на 12 августа частично подтопленными остаются 27 приусадебных участков и частный жилой дом, расположенные в низинной части рельефа, где происходит скопление дождевых вод.
На месте задействованы 5 мотопомп и илосос, с помощью которых откачивают воду с придомовых территорий. Администрация города проводит подворовые обходы. Для временного размещения населения развернуты два пункта на 70 человек.
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