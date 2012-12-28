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В России
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11 минут назад
Единицы пострадавших от «схемы Долиной» покупателей смогли заселиться в квартиры
«Квартира была в ужасном состоянии: оторванные обои, кусок стены отвалился, вырванные провода торчали наружу, в полу дыра. Мне было сказано: «Радуйтесь, я вам оставила стены», — пояснила «Известиям» покупательница Анна Савкина.
А предыдущий владелец квартиры, которую купила Нино Цитлидзе, подожгла ее прямо во время передачи. Теперь там только кирпичи.
«Продавец после поджога заявила, что сделала это, чтобы мне не досталось», — сказала она.
Семейная пара пенсионеров также была вынуждена заехать в дом, который предыдущие собственники оставили в грязи и без сантехники. Покупатели сделали ремонт, но вскоре суд изменил предыдущее решение и оставил дом за продавцами.
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