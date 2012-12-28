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В России
7
11 минут назад

Единицы пострадавших от «схемы Долиной» покупателей смогли заселиться в квартиры

Несмотря на решение Верховного суда по делу певицы Ларисы Долиной, после которого квартира отошла покупательнице Полине Лурье, тысячи россиян всё еще не могут отстоять свое право на жилье или вернуть деньги,сообщили «Известиям» пострадавшие покупатели. Так, в одной из инициативных групп только четверо покупателей закрепили за собой право на собственность. При этом лишь двое смогли выселить продавцов, причем те привели квартиры в непригодное состояние.

«Квартира была в ужасном состоянии: оторванные обои, кусок стены отвалился, вырванные провода торчали наружу, в полу дыра. Мне было сказано: «Радуйтесь, я вам оставила стены», — пояснила «Известиям» покупательница Анна Савкина.

А предыдущий владелец квартиры, которую купила Нино Цитлидзе, подожгла ее прямо во время передачи. Теперь там только кирпичи.
«Продавец после поджога заявила, что сделала это, чтобы мне не досталось», — сказала она.

Семейная пара пенсионеров также была вынуждена заехать в дом, который предыдущие собственники оставили в грязи и без сантехники. Покупатели сделали ремонт, но вскоре суд изменил предыдущее решение и оставил дом за продавцами.
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