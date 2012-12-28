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сегодня, 14:37
7

Липецкая область —в топ-30 регионов станы по безопасности дорог

Липецкая область заняла 28 место в рейтинге российских регионов по уровню безопасности на дорогах. Исследование подготовило РИА Новости на основе данных МВД России и Росстата.

Липецкая область вошла в топ-30 регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах по итогам первого полугодия 2026 года. Так, за первые шесть месяцев года в Липецкой области на каждые 100 тысяч единиц транспортных средств приходилось 82,4 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 17,4%. Количество пострадавших в ДТП за прошедшие полгода составило 48 человек на 100 тысяч жителей.

Рейтинг составлен на основе данных МВД РФ и Росстата. Регионы ранжировались по числу ДТП с пострадавшими в январе-июне 2026 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, включая автобусы, грузовые и легковые автомобили — от самых безопасных до самых аварийных дорог. В целом по России количество ДТП с пострадавшими снизилось на 3%. За первые полгода было зафиксировано 54,3 тысячи аварий на каждые 100 тысяч единиц автомобилей.

Лидером рейтинга со значительным отрывом стала Чеченская Республика: здесь на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится только 10,7 ДТП с пострадавшими. На втором месте Московская область (39 ДТП на каждые 100 тысяч автомобилей). Замыкает тройку наименее аварийных регионов Брянская область (41,9 аварий). Самым аварийным регионом оказалась Республика Тыва. Здесь на каждые 100 тысяч автотранспорта зафиксировали 200,6 аварий. В тройку аутсайдеров рейтинга также вошли Калмыкия и Костромская область, с показателями 197,5 и 186,7 соответственно. 

дороги
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Комментарии (7)

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Дед Егорыч
7 минут назад
скоро будут новости только про гужевой транспорт и проблемы ,,лепёшек" на дороге
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Васёк
27 минут назад
Коро дороги станут совсем безопасными и по ним можно будет ходить пешком не оглядываясь.
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Критик
сегодня, 15:11
Легко быть безопасным на дорогах регионом, если в нем нет бензина.
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Aleks
сегодня, 15:02
По грамотности на каком месте???Великая СТАНА - позорище.......
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супер!
сегодня, 14:59
раньше были среди 20 лучших регионов, теперь вот за счет отрицательного роста уже в топ-30!
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Блюма
сегодня, 14:47
"Липецкая область —в топ-30 регионов станы по безопасности дорог"... Журналисты, вас грамотности обучали?
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Без бенза
сегодня, 14:44
дороги вообще будут пешеходными!
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