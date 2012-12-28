Липецкая область —в топ-30 регионов станы по безопасности дорог

Липецкая область заняла 28 место в рейтинге российских регионов по уровню безопасности на дорогах. Исследование подготовило РИА Новости на основе данных МВД России и Росстата.

Липецкая область вошла в топ-30 регионов России с самой низкой аварийностью на дорогах по итогам первого полугодия 2026 года. Так, за первые шесть месяцев года в Липецкой области на каждые 100 тысяч единиц транспортных средств приходилось 82,4 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. По сравнению с прошлым годом этот показатель снизился на 17,4%. Количество пострадавших в ДТП за прошедшие полгода составило 48 человек на 100 тысяч жителей.Рейтинг составлен на основе данных МВД РФ и Росстата. Регионы ранжировались по числу ДТП с пострадавшими в январе-июне 2026 года на 100 тысяч единиц автотранспортных средств, включая автобусы, грузовые и легковые автомобили — от самых безопасных до самых аварийных дорог. В целом по России количество ДТП с пострадавшими снизилось на 3%. За первые полгода было зафиксировано 54,3 тысячи аварий на каждые 100 тысяч единиц автомобилей.Лидером рейтинга со значительным отрывом стала Чеченская Республика: здесь на 100 тысяч единиц автотранспорта приходится только 10,7 ДТП с пострадавшими. На втором месте Московская область (39 ДТП на каждые 100 тысяч автомобилей). Замыкает тройку наименее аварийных регионов Брянская область (41,9 аварий). Самым аварийным регионом оказалась Республика Тыва. Здесь на каждые 100 тысяч автотранспорта зафиксировали 200,6 аварий. В тройку аутсайдеров рейтинга также вошли Калмыкия и Костромская область, с показателями 197,5 и 186,7 соответственно.