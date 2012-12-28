В числе отравившихся грибами в Хлевенском районе был и 12-летний подросток

Токсикологи областной детской больницы стабилизировали состояние мальчика.

В выходные из Хлевенского округа в липецкую БСМП №1. Однако к ним нужно прибавить еще одного пострадавшего.Это — 12-летний подросток, которого в субботу госпитализировали в реанимацию областной детской больницы. Токсикологам удалось стабилизировать его состояние и, возможно, уже завтра пациента переведут в обычную палату, а к пятнице уже выпишут из больницы.Как рассказали GOROD48 в клинике, мальчик сообщил, что его семья ежегодно собирает грибы. В минувшую субботу он с отцом и матерью, как обычно, пошел на тихую охоту по придорожным посадкам. Мальчик не знает названия всех грибов, какие он собирал, но уверен, что вовсе незнакомых ему не срывал. «Брали только те, что всегда». Однако после обеда всей семье стало плохо. Пришлось вызывать скорую помощь.Также в отделении токсикологии лежит еще один сельский подросток, употреблявший грибы, но в этот раз консервированные. Мальчика, как выяснилось, закусил грибами из банки стопку какой-то алкогольного суррогата и попал в больницу с отравлением.