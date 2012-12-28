Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Мэр Михаил Щербаков: волонтёры вернутся на заправки Липецка
Общество
Липчане начали получать штрафы за парковку перед частными домами
Общество
Смертельная авария под Липецком произошла из-за выезда на встречку
Общество
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Происшествия
«Нас кинули?»: жители Карьера интересуются судьбой своего моста
Общество
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Общество
Ударил ножом в грудь и позвал соседей: жителя области задержали за убийство знакомого
Происшествия
В числе отравившихся грибами в Хлевенском районе был и 12-летний подросток
Общество
Контракт на строительство канализационного коллектора в Липецке взяла компания с судимым директором
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: ситуация с бензином, перепись воробьёв и кому скоро отменят испытательный срок на работе
Общество
Липецкая вечЁрка: волонтеры возвращаются на АЗС, штрафы за парковку на Баумана и спорные беседки для йоги
Общество
Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
31-летний липчанин забрал чужие деньги и теперь обвиняется в краже
Происшествия
Вечером на стадионе ЛГТУ горел электросамокат
Происшествия
Водитель сбил задним ходом женщину и уехал с места аварии
Происшествия
В Липецкой области еще один сухой и жаркий день
Погода в Липецке
Красный колорит, движение и молодёжный парк
Общество
БПЛА перехвачены ночью над областью
Происшествия
Читать все
Общество
62
14 минут назад

Красный колорит, движение и молодёжный парк

Данков, Доброе и Красное получили деньги на благоустройство.

Город и два райцентра Липецкой области победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

Проект благоустройства улицы Мичурина в Данкове — «Данков выбирает движение» — и второй этап благоустройства «Парк молодёжный. Хочу жить в Добром» победили в категории «Малые города» (от 5 до 20 тысяч жителей).

В категории «до 5 тысяч жителей» победа досталась проекту «Красный колорит и яблоки в селе Красное» — преображению центральной площади райцентра.







«Экспертная комиссия оценила не просто масштаб, а душу, вложенную в каждую идею. Мы доказали, что в малых городах живёт огромный потенциал. Ваши голоса, ваша поддержка и вера в родные места сделали своё дело», — поблагодарила участников голосования за проекты региональное министерство ЖКХ.

В общей сложности победители получили 193,4 миллиона рублей из федерального бюджета на реализацию этих проектов в 2027 году.





В конкурсе участвовали шесть проектов из Липецкой области: II этап развития «Тифлисского тракта» у реки Дон в Задонске, «Там, за Казённым мостом. Благоустройство левого берега реки Дон» в Лебедяни и II этап «Парка цветов» в Усмани.

Благодаря конкурсу «Малые города и исторические поселения» в Липецкой области реализовано 28 проектов благоустройства.
благоустройство
1
0
1
0
1

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Четыре сезона: как пережить кабачковый апокалипсис
Общество
Вице-губернаторы, министры областного правительства и мэр Липецка вступили в мобрезерв
Общество
Конкурс в липецкие вузы доходит до 32 человек на место
Говорит Липецк
Какое варенье вы любите?
Общество
Главный мост Ельца осенью могут закрыть на ремонт
Происшествия
Обвиняемый в убийстве военного полицейского попросил отправить его на фронт
Общество
В Липецке ко Дню металлурга написали «стальную симфонию»
Общество
Детище Петра, Екатерины или потемкинская деревня?
Экономика
Исследование: рождаемость бизнеса в Липецкой области упала на четверть
Общество
«Ребята, на вас держится наш город!»: липчане поздравляют с Днем металлурга
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить