Красный колорит, движение и молодёжный парк

Данков, Доброе и Красное получили деньги на благоустройство.

Город и два райцентра Липецкой области победили в XI Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.Проект благоустройства улицы Мичурина в Данкове — «Данков выбирает движение» — и второй этап благоустройства «Парк молодёжный. Хочу жить в Добром» победили в категории «Малые города» (от 5 до 20 тысяч жителей).В категории «до 5 тысяч жителей» победа досталась проекту «Красный колорит и яблоки в селе Красное» — преображению центральной площади райцентра.«Экспертная комиссия оценила не просто масштаб, а душу, вложенную в каждую идею. Мы доказали, что в малых городах живёт огромный потенциал. Ваши голоса, ваша поддержка и вера в родные места сделали своё дело», — поблагодарила участников голосования за проекты региональное министерство ЖКХ.В общей сложности победители получили 193,4 миллиона рублей из федерального бюджета на реализацию этих проектов в 2027 году.В конкурсе участвовали шесть проектов из Липецкой области: II этап развития «Тифлисского тракта» у реки Дон в Задонске, «Там, за Казённым мостом. Благоустройство левого берега реки Дон» в Лебедяни и II этап «Парка цветов» в Усмани.Благодаря конкурсу «Малые города и исторические поселения» в Липецкой области реализовано 28 проектов благоустройства.