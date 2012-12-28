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Общество
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14 минут назад
Красный колорит, движение и молодёжный парк
Данков, Доброе и Красное получили деньги на благоустройство.
Проект благоустройства улицы Мичурина в Данкове — «Данков выбирает движение» — и второй этап благоустройства «Парк молодёжный. Хочу жить в Добром» победили в категории «Малые города» (от 5 до 20 тысяч жителей).
В категории «до 5 тысяч жителей» победа досталась проекту «Красный колорит и яблоки в селе Красное» — преображению центральной площади райцентра.
«Экспертная комиссия оценила не просто масштаб, а душу, вложенную в каждую идею. Мы доказали, что в малых городах живёт огромный потенциал. Ваши голоса, ваша поддержка и вера в родные места сделали своё дело», — поблагодарила участников голосования за проекты региональное министерство ЖКХ.
В общей сложности победители получили 193,4 миллиона рублей из федерального бюджета на реализацию этих проектов в 2027 году.
В конкурсе участвовали шесть проектов из Липецкой области: II этап развития «Тифлисского тракта» у реки Дон в Задонске, «Там, за Казённым мостом. Благоустройство левого берега реки Дон» в Лебедяни и II этап «Парка цветов» в Усмани.
Благодаря конкурсу «Малые города и исторические поселения» в Липецкой области реализовано 28 проектов благоустройства.
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