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16 минут назад

Смертельная авария под Липецком произошла из-за выезда на встречку

В ДТП два человека погибли и четыре пострадали.

Госавтоинспекция сообщила предварительные данные о причине аварии, произошедшей 8 августа на подъезде к Липецку с трассы «Дон»:

«По предварительным данным, 37-летняя женщина за рулём автомобиля «Рено» выехала на встречную полосу и столкнулась с «Мерседесом» 36-летнего водителя».

В аварии, напомним, погибли женщина-водитель «Рено» и её пассажирка, пострадали водитель «Мерседеса» и трое пассажиров «Рено».

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы ещё 13 человек.

Так, 7 августа в Липецке на Заводской площади в салоне автобуса «Мерседес» упала 92-летняя женщина. Она госпитализирована.

8 августа на улице Меркулова 40-летняя женщина за рулём автомобиля «Омода С5» наехала на 68-летнюю пенсионерку. После оказания медицинской помощи пострадавшая была отпущена.

Вечером этого же дня на дороге Орёл–Тамбов 47-летний водитель на «Ладе Ларгус» врезался в дорожный знак. Госпитализирован 58-летний пассажир машины.

В Ельце на улице Заводской 65-летний водитель «Лады», по предварительным сведениям, создал помеху автобусу «ЛиАЗ». В результате в салоне автобуса упали две пожилые пассажирки, обе госпитализированы.

В селе Лавы Елецкого округа столкнулись мопед под управлением 16-летнего водителя и электросамокат под управлением 8-летней школьницы. В столкновении пострадали девочка и её 8-летний пассажир.

А в Лебедянском округе на автодороге Красновка–Хорошовка 56-летний водитель «Шевроле» столкнулся с автомобилем «Лада» под управлением 21-летней девушки. В столкновении пострадали водитель и двое пассажиров отечественного автомобиля.

9 августа в Липецке на проспекте Победы 31-летний водитель автомобиля «Форд Фокус» наехал на 18-летнего парня на электросамокате. В аварии пострадали юноша и его 16-летняя пассажирка.

Также за три дня автоинспекторы зарегистрировали 47 столкновений автомобилей, в которых не было пострадавших.

«На территории Липецкой области выявлены 8 518 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности привлечены 28 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 1 194.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 7 744 случая превышения скорости, выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом.

Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 205 нарушений», — сообщили в Госавтоинспекции.
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