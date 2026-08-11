«Фольксваген» столкнулся с грузовиком на тамбовской трассе: спасатели вызволили из салона водителя легковушки
20 эпизодов, 148 тысяч ущерба: полицейские выяснили, кто полгода обкрадывал липецкие магазины
Происшествия
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11.08.2026 09:10
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Вечером на стадионе ЛГТУ горел электросамокат
А ночью пожарные тушили надворную постройку.
Ещё на два вызова пожарные подразделения МЧС выезжали ночью: в селе Преображеновка Добровского округа сгорела надворная постройка, а в Липецке на Боевом проезде произошло задымление подъезда жилого дома — оказалось, в одной из квартир подгорела пища.
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