Вечером на стадионе ЛГТУ горел электросамокат

А ночью пожарные тушили надворную постройку.

Вечером 10 августа на старом стадионе ЛГТУ на улице Московской горел электросамокат. Огонь повредил заднюю часть СИМ и колесо, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Ещё на два вызова пожарные подразделения МЧС выезжали ночью: в селе Преображеновка Добровского округа сгорела надворная постройка, а в Липецке на Боевом проезде произошло задымление подъезда жилого дома — оказалось, в одной из квартир подгорела пища.