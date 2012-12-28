Ударил ножом в грудь и позвал соседей: жителя области задержали за убийство знакомого

Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый арестован.



По подозрению в убийстве 52-летнего мужчины задержан житель села Воскресенское Данковского округа. Преступление было совершено вечером 6 августа.По данным следствия, мужчина поссорился с односельчанином, с которым выпивал у себя дома, и ударил его ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.«Осознав произошедшее, он обратился за помощью к соседям. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело погибшего», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.Мужчина задержан, суд поместил его на время следствия под арес