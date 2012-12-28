Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Дирекция липецких парков попала под суд по истории с приобретением беседок для Зелёного острова
Происшествия
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сегодня, 12:23
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Ударил ножом в грудь и позвал соседей: жителя области задержали за убийство знакомого
Возбуждено уголовное дело об убийстве. Подозреваемый арестован.
По данным следствия, мужчина поссорился с односельчанином, с которым выпивал у себя дома, и ударил его ножом в грудь. Рана оказалась смертельной.
«Осознав произошедшее, он обратился за помощью к соседям. Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов обнаружили тело погибшего», — рассказали в областном управлении Следственного комитета.
Мужчина задержан, суд поместил его на время следствия под арес
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