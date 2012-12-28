«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Происшествия
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сегодня, 09:39
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Два человека спасены и три эвакуированы из горящей пятиэтажки на проспекте 60 лет СССР
В доме горела проводка.
В доме загорелась электрощитовая. Огонь уничтожил проводку, оборудование щитовой и повредил внутреннюю отделку подъезда на площади 15 квадратных метров.
В этот же день в селе Большой Колодезь Долгоруковского округа сгорел 26-летний «ВАЗ-21102», а на автодороге Завальное — Грачевка огонь уничтожил автомобиль «Ауди».
9 августа в деревне Весёлой Долгоруковского округа сгорели 17 тюков сена.
Также в выходные дни пожарные пять раз тушили мусор в разных муниципалитетах области.
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