Билялетдинов в Липецке «расчехлил пушку», «Пропаганда» исполнила нетленные хиты

Как проходил благотворительный инклюзивный фестиваль «Футбол в сердце».

С большой сцены, установленной прямо на поле, напутственные слова в адрес участников и болельщиков произнесли вице-губернатор Сергей Курбатов, мэр Липецка Михаил Щербаков и основательница благотворительного фонда «Больше, чем добро» Елена Латышева.









Кроме того, благодарственными письмами были отмечены липецкие предприниматели, которые помогают большим детям и способствуют проведению фестиваля.









На искусственный газон вместе с политиками, бизнесменами и юными спортсменами с особенностями здоровья вышли футбольные знаменитости.









Дмитрий Сенников первым из знаменитостей ступил на поле липецкого стадиона

Трое из них в прошлом выступали за столичный «Локомотив»: Руслан Пименов, Дмитрий Сенников и Динияр Билялетдинов — все чемпионы страны 2004 года. А Пименов и Сенников брали и главное «золото» в истории «Локо» — самое первое, в 2002 году. После него команда окончательно избавилась от статуса «пятого колеса в столичной телеге» («Локомотив» носил это прозвище десятки лет) и вошла в число грандов отечественного футбола.









Руслан Пименов

Четвёртый гость Липецка — Игорь Семшов — в прошлом выступал за московские «Торпедо», «Динамо» и питерский «Зенит». Чемпионом России он так и не стал (трижды брал «бронзу»), но участвовал в чемпионате мира 2002 года и трёх чемпионатах Европы — 2004, 2008 и 2012 годов.









Игорь Семшов

В Липецке знаменитости укрепили разные команды: за одну сыграли Семшов и Сенников, за вторую — Пименов и Билялетдинов. Получилось справедливо: по одному «бронзовому» призёру Евро-2008 в каждой команде.









Игровой момент в Липецке: Пименов тянет за футболку Сенникова

Конечно, «звёзды» повзрослели и погрузнели, но мастерства не утратили. Семшов и Пименов забили по два гола за свои команды.









При этом Семшов, Сенников и их команда, одетая в футболки, которые комментировавший встречу на весь стадион Святослав Митин назвал «мятными», на последних минутах выигрывали — 5:3.









Их соперники ринулись на финальный решительный штурм. Была ли игра в поддавки? Судите сами: в истории «Футбола в сердце» не все матчи заканчивались вничью . Важнейший четвёртый гол за пару минут до финального свистка у «серых» забил Никита Фурсов — липецкий паренёк с особенностями здоровья, чей триумф только подчёркивает идеалы фестиваля.









А на последних секундах Билялетдинов «расчехлил пушку», как в своё время на Британских островах, и вырвал ничью. Едва команды отнесли мяч на центр поля и возобновили матч, главный судья Михаил Балашов дал финальный свисток. Итог матча — 5:5.









Билялетдинов (справа) поставил точку на последних секундах матча

В перерыве матча знаменитости успели ещё и провести мастер-класс для ребят с ОВЗ и воспитанниц футбольной секции девушек. А после матча никому не отказали в автографе и совместном фото.









На разогреве перед футбольным матчем выступили липецкие артисты, а сразу после игры — группа «Пропаганда».









Состав коллектива за его четвертьвековую историю (основан в 2001 году) неоднократно менялся, но зрители с удовольствием подпевали девушкам, исполнявшим хиты «Я рисую на асфальте», «Супер-Детка», «Дождь по крыше» и другие.









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Гостями VI благотворительного фестиваля «Футбол в сердце» вчера на стадионе «Металлург» стали «звёзды» футбола и музыкальная группа «Пропаганда».Напомним, что Семшов и Билялетдинов входили в культовый состав сборной России, которая под руководством тренера Гуса Хиддинка взяла «бронзовые» медали на Евро-2008. Оба играли в памятном четвертьфинале со сборной Голландии, которую россияне тогда сенсационно победили — 3:1. Билялетдинов сделал и неплохую карьеру за границей: в 2009–2012 годах выступал в английской Премьер-лиге за «Эвертон» — 59 матчей (с первых минут — 33), 8 голов. Британцы заплатили за него «железнодорожникам» 10 миллионов евро.Всё это время на стадионе не уставали развлекать публику ростовые куклы, диджеи, работали аквагримёры и фотозоны.Организаторы сообщили, что провели фестиваль для благородной цели: вся выручка с продажи билетов будет направлена на поддержку сборной Липецкой области по адаптивному спорту для лиц с ментальными нарушениями. У участников этой команды есть свой девиз: «Мы тоже хотим играть в футбол!».