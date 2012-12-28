БПЛА перехвачены над Липецкой областью

Сегодня с восьми утра до восьми вечера над 11 регионами страны, в том числе Липецкой областью, перехвачены 285 беспилотников самолётного типа, сообщает Минобороны РФ.Воздушная тревога в области продолжалась чуть более часа: с 10:50 до 12:01. В семь вечера отменён жёлтый уровень «Воздушная опасность».