Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота

Инцидент произошел еще в мае 2023 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Грязинский городской суд вынес решение по гражданскому иску о компенсации морального вреда несовершеннолетнему, который серьезно пострадал на спортивной площадке. Согласно судебному акту, с администрации Грязинского муниципального округа в пользу мальчика взыскано 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и дополнительно 6,4 тысячи рублей — для покрытия материального ущерба.Инцидент произошел в мае 2023 года в Грязях. На девятилетнего ребенка обрушились мини-футбольные ворота, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред. Восстановительный период потребовал длительного лечения, сопровождавшегося сильной болью. Мальчик был вынужден изменить привычный уклад жизни и перейти на домашнюю форму обучения.Ранее при рассмотрении уголовного дела Грязинский городской суд уже установил прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и халатностью должностного лица. Было доказано, что бывшая начальница отдела городского хозяйства администрации городского поселения Марина Луговских проспала бесхозяйный спортобъекта с аварийным оборудованием. Приговором суда чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Впоследствии Липецкий областной суд оставил этот приговор без изменений.