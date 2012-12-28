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Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Происшествия
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сегодня, 16:26
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Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота
Инцидент произошел еще в мае 2023 года.
Инцидент произошел в мае 2023 года в Грязях. На девятилетнего ребенка обрушились мини-футбольные ворота, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред. Восстановительный период потребовал длительного лечения, сопровождавшегося сильной болью. Мальчик был вынужден изменить привычный уклад жизни и перейти на домашнюю форму обучения.
Ранее при рассмотрении уголовного дела Грязинский городской суд уже установил прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и халатностью должностного лица. Было доказано, что бывшая начальница отдела городского хозяйства администрации городского поселения Марина Луговских проспала бесхозяйный спортобъекта с аварийным оборудованием. Приговором суда чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Впоследствии Липецкий областной суд оставил этот приговор без изменений.
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