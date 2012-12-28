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Суд обязал администрацию Грязей выплатить 1 миллион рублей ребенку, на которого упали футбольные ворота

Инцидент произошел еще в мае 2023 года.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области, Грязинский городской суд вынес решение по гражданскому иску о компенсации морального вреда несовершеннолетнему, который серьезно пострадал на спортивной площадке. Согласно судебному акту, с администрации Грязинского муниципального округа в пользу мальчика взыскано 1 млн рублей в счет возмещения морального вреда и дополнительно 6,4 тысячи рублей — для покрытия материального ущерба.

Инцидент произошел в мае 2023 года в Грязях. На девятилетнего ребенка обрушились мини-футбольные ворота, в результате чего его здоровью был причинен тяжкий вред. Восстановительный период потребовал длительного лечения, сопровождавшегося сильной болью. Мальчик был вынужден изменить привычный уклад жизни и перейти на домашнюю форму обучения.

Ранее при рассмотрении уголовного дела Грязинский городской суд уже установил прямую причинно-следственную связь между полученными травмами и халатностью должностного лица. Было доказано, что бывшая начальница отдела городского хозяйства администрации городского поселения Марина Луговских проспала бесхозяйный спортобъекта с аварийным оборудованием. Приговором суда чиновнице назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, а также с лишением права занимать определенные должности в органах местного самоуправления. Впоследствии Липецкий областной суд оставил этот приговор без изменений.
травма
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Комментарии (1)

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20 минут назад
Что суд не обязал смотреть за своими детьми....
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