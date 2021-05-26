Сегодня в Липецке: день отказа от бензина, на одной из главных улиц ограничат движение

Кое-что нетрадиционное, открытие новой выставки и презрение к деньгам, которое оказалось отличительной чертой горожан.

Первый рабочий день недели получится не жарким – от +24 до +26 градусов. Кроме того, дождливым летом-2026 нас ждут пара дней без осадков, а затем опять с неба периодически станет капать.









В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.









– ул. Московская, 6.









С 10:00 почти на месяц перекроют ограничат движение транспорта по улице Московской в районе дома №38.













В последние пару дней температура немного упала, но август всё равно жаркий. По этой причине сегодня липчане вновь будут чаще видеть людей со шлангами.









МУП «Зеленхоз» объявил о том, что перешёл на усиленный график полива городских клумб. А городские улицы начали остужать поливальные машины. На прошлой неделе мэрия полумиллионного города отчиталась, что задействовала аж 4 таких авто. А всего в течение дня порядок в городе обеспечивают 52 единицы техники.





Без бензина

Первый раз экологически чистое топлив упоминается ещё в конце позапрошлого века – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, изготовленном на арахисовом масле. Биодизель – альтернатива бензину, поэтому россиянам следует внимательнее к нему присмотреться. Топливо добывают из переработки животных и растительных жиров, поэтому для его производства используют рапс, сою, кокосовое масло.









В 9:15 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) для старшего поколения пройдёт занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+).









В 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) состоится мастер-класс по нетрадиционному рисованию (6+).









В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина (ул. Циолковского, 15/3) состоится торжественное открытие выставки «Танец длинною в жизнь», посвящённой истории и творческому пути государственного театра танца «Казаки России» (6+).









В опросе SuperJob 26% липчан заявили, что считают главным подарком в своей жизни появление ребёнка, 17% саму жизнь, 14% – семью.





По 3% назвали ум и мудрость, а также здоровье. Из результатов опроса следует, что липчане не зацикливаются на материальном. Деньги назвали главным подарком лишь 2%. Как думаете, потому что и многих денег нет или они действительно не так важны? Напишите в комментариях.









45% липчан заявили SuperJob, что отклоняли предложения о работе после успешно пройденного собеседования. Чаще так поступали мужчины – 54% против 35% у женщин. Среди людей с зарплатой от 150 тысяч рублей таких максимальное количество: 60% отказывались от уже одобренной работы.









В селе Сырском останутся без удобств:– ул. Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а;– ул. Пролетарская.С 9:00 до 17:00 обесточат:Достать бензин без приложения в последнее время всё труднее, можно объезжать заправки одну за одной и истратить на поиски последнее топливо. Если же вам посчастливилось заправиться, то «Яндекс-карты» предупредят о пробках.В мэрии назвали причиной строительство нового участка теплосети. Водителям советуют подобрать альтернативный маршрут.Сегодня отмечают международный день биодизеля (англ. International Biodiesel Day).В вольной интерпретации 10 августа можно назвать Днём отказа от бензина.Если кому-то нужны ещё праздники, то сегодня День независимости в Эквадоре и День национальных героев в Зимбабве. К слову, Зимбабве – важный друг и партнёр России, в 2022 году между государствами был заключён договор о создании спутников и совместном освоении космоса в мирных целях. В космической отрасли ведь мы всегда первые, но теперь у нашей страны появились достойные партнёры.Сегодня в Липецке рай для любителей здорового образа жизни, возможно, отголоски Дня физкультурника.В 9:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31) начнётся часовое занятие по северной ходьбе (18+), а в 10:00 – свободное плавание в здешнем бассейне для людей старше 55 летС 16:00 до 19:00 в социальном центре (ул. Первомайская, 86) шахматный клуб «Белая ладья» проведёт занятие в рамках проекта «Липецкое долголетие»Приглашают юных художников. Всех тонкостей не раскрывают, но заявляет, что рисовать будут … без кисточек. Только акрилл и гуашь, а также волшебство. Желателен фартук или одежда, которую не жалко.Почётным гостем на церемонии открытия станет руководитель театра народный артист Леонид Милованов. На выставке представлены фотографии, печатная продукция, а также концертные костюмы, знаковые аксессуары и многое другое.В 27% случаев причиной отказа стало несоответствие обещаний работодателя реальности, в 21% – низкая предложенная зарплата, в 20% - неудобные условия труда. 17% сообщили, что получили более выгодные предложения от другого работодателя. 9% не понравилась удалённость места работы от дома, а 8% уже на собеседовании почувствовали неприязнь к руководству.