«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Общество
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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день отказа от бензина, на одной из главных улиц ограничат движение
Кое-что нетрадиционное, открытие новой выставки и презрение к деньгам, которое оказалось отличительной чертой горожан.
Первый рабочий день недели получится не жарким – от +24 до +26 градусов. Кроме того, дождливым летом-2026 нас ждут пара дней без осадков, а затем опять с неба периодически станет капать.
Отключение воды
В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.
В селе Сырском останутся без удобств:
– ул. Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а;
– ул. Пролетарская.
Отключение света
С 9:00 до 17:00 обесточат:
– ул. Московская, 6.
Пробки, бензин
Достать бензин без приложения в последнее время всё труднее, можно объезжать заправки одну за одной и истратить на поиски последнее топливо. Если же вам посчастливилось заправиться, то «Яндекс-карты» предупредят о пробках.
Новый проблемный участок
С 10:00 почти на месяц перекроют ограничат движение транспорта по улице Московской в районе дома №38.
Люди с поливалками
В последние пару дней температура немного упала, но август всё равно жаркий. По этой причине сегодня липчане вновь будут чаще видеть людей со шлангами.
МУП «Зеленхоз» объявил о том, что перешёл на усиленный график полива городских клумб. А городские улицы начали остужать поливальные машины. На прошлой неделе мэрия полумиллионного города отчиталась, что задействовала аж 4 таких авто. А всего в течение дня порядок в городе обеспечивают 52 единицы техники.
Без бензина
Сегодня отмечают международный день биодизеля (англ. International Biodiesel Day).
Первый раз экологически чистое топлив упоминается ещё в конце позапрошлого века – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, изготовленном на арахисовом масле. Биодизель – альтернатива бензину, поэтому россиянам следует внимательнее к нему присмотреться. Топливо добывают из переработки животных и растительных жиров, поэтому для его производства используют рапс, сою, кокосовое масло.
В вольной интерпретации 10 августа можно назвать Днём отказа от бензина.
Если кому-то нужны ещё праздники, то сегодня День независимости в Эквадоре и День национальных героев в Зимбабве. К слову, Зимбабве – важный друг и партнёр России, в 2022 году между государствами был заключён договор о создании спутников и совместном освоении космоса в мирных целях. В космической отрасли ведь мы всегда первые, но теперь у нашей страны появились достойные партнёры.
Физкультура
Сегодня в Липецке рай для любителей здорового образа жизни, возможно, отголоски Дня физкультурника.
В 9:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31) начнётся часовое занятие по северной ходьбе (18+), а в 10:00 – свободное плавание в здешнем бассейне для людей старше 55 лет (18+).
В 9:15 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) для старшего поколения пройдёт занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+).
С 16:00 до 19:00 в социальном центре (ул. Первомайская, 86) шахматный клуб «Белая ладья» проведёт занятие в рамках проекта «Липецкое долголетие» (18+)
Нетрадиционное рисование
В 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) состоится мастер-класс по нетрадиционному рисованию (6+).
Приглашают юных художников. Всех тонкостей не раскрывают, но заявляет, что рисовать будут … без кисточек. Только акрилл и гуашь, а также волшебство. Желателен фартук или одежда, которую не жалко.
«Казаки России». Начало
В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина (ул. Циолковского, 15/3) состоится торжественное открытие выставки «Танец длинною в жизнь», посвящённой истории и творческому пути государственного театра танца «Казаки России» (6+).
Почётным гостем на церемонии открытия станет руководитель театра народный артист Леонид Милованов. На выставке представлены фотографии, печатная продукция, а также концертные костюмы, знаковые аксессуары и многое другое.
Для липчан деньги оказались не главным
В опросе SuperJob 26% липчан заявили, что считают главным подарком в своей жизни появление ребёнка, 17% саму жизнь, 14% – семью.
По 3% назвали ум и мудрость, а также здоровье. Из результатов опроса следует, что липчане не зацикливаются на материальном. Деньги назвали главным подарком лишь 2%. Как думаете, потому что и многих денег нет или они действительно не так важны? Напишите в комментариях.
На работу я бы пошёл...
45% липчан заявили SuperJob, что отклоняли предложения о работе после успешно пройденного собеседования. Чаще так поступали мужчины – 54% против 35% у женщин. Среди людей с зарплатой от 150 тысяч рублей таких максимальное количество: 60% отказывались от уже одобренной работы.
В 27% случаев причиной отказа стало несоответствие обещаний работодателя реальности, в 21% – низкая предложенная зарплата, в 20% - неудобные условия труда. 17% сообщили, что получили более выгодные предложения от другого работодателя. 9% не понравилась удалённость места работы от дома, а 8% уже на собеседовании почувствовали неприязнь к руководству.
Дорогие липчане! Лето неумолимо движется к концу, а бензиновый кризис, похоже, нет. Внимательно следим за новостями на GOROD48: мы выдаём актуальную информацию и при этом стараемся радовать читателей и чем-то положительным. Жизнь кипит на нашем сайте во всех её красках, лента крутится ежедневно 24/7 поэтому вы не попустите ничего важного и полезного. До встречи на электронных страницах Липецка!
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