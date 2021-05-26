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сегодня, 07:00
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Сегодня в Липецке: день отказа от бензина, на одной из главных улиц ограничат движение

Кое-что нетрадиционное, открытие новой выставки и презрение к деньгам, которое оказалось отличительной чертой горожан.

Дожди возьмут паузу

Первый рабочий день недели получится не жарким – от +24 до +26 градусов. Кроме того, дождливым летом-2026 нас ждут пара дней без осадков, а затем опять с неба периодически станет капать.

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Отключение воды

В 10:00 до окончания ремонтных работ перекроют холодную воду жителям частного сектора на улицах Буденного, Зоологической, Индустриальной, Небесной, Полярной, Речной, Садовой, Сенной, Смоленской, Сырской, переулка Рядового.

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В селе Сырском останутся без удобств:

– ул. Калинина, 51, 53, 55, 55а, 57, 57а, 59, 59а;
– ул. Пролетарская.

Отключение света

С 9:00 до 17:00 обесточат:

– ул. Московская, 6.

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Пробки, бензин

Достать бензин без приложения в последнее время всё труднее, можно объезжать заправки одну за одной и истратить на поиски последнее топливо. Если же вам посчастливилось заправиться, то «Яндекс-карты» предупредят о пробках.


Новый проблемный участок

С 10:00 почти на месяц перекроют ограничат движение транспорта по улице Московской в районе дома №38.

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В мэрии назвали причиной строительство нового участка теплосети. Водителям советуют подобрать альтернативный маршрут.

Люди с поливалками

В последние пару дней температура немного упала, но август всё равно жаркий. По этой причине сегодня липчане вновь будут чаще видеть людей со шлангами.

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МУП «Зеленхоз» объявил о том, что перешёл на усиленный график полива городских клумб. А городские улицы начали остужать поливальные машины. На прошлой неделе мэрия полумиллионного города отчиталась, что задействовала аж 4 таких авто. А всего в течение дня порядок в городе обеспечивают 52 единицы техники.

Без бензина

Сегодня отмечают международный день биодизеля (англ. International Biodiesel Day).

Первый раз экологически чистое топлив упоминается ещё в конце позапрошлого века – 10 августа 1893 года был запущен двигатель, работающий на топливе, изготовленном на арахисовом масле. Биодизель – альтернатива бензину, поэтому россиянам следует внимательнее к нему присмотреться. Топливо добывают из переработки животных и растительных жиров, поэтому для его производства используют рапс, сою, кокосовое масло.

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В вольной интерпретации 10 августа можно назвать Днём отказа от бензина.

Если кому-то нужны ещё праздники, то сегодня День независимости в Эквадоре и День национальных героев в Зимбабве. К слову, Зимбабве – важный друг и партнёр России, в 2022 году между государствами был заключён договор о создании спутников и совместном освоении космоса в мирных целях. В космической отрасли ведь мы всегда первые, но теперь у нашей страны появились достойные партнёры.

Физкультура

Сегодня в Липецке рай для любителей здорового образа жизни, возможно, отголоски Дня физкультурника.

В 9:00 в ФОК «Пламя» (ул. Ильича, 31) начнётся часовое занятие по северной ходьбе (18+), а в 10:00 – свободное плавание в здешнем бассейне для людей старше 55 лет (18+).

В 9:15 в библиотеке семейного чтения (ул. Теперика, 1) для старшего поколения пройдёт занятие по китайской дыхательной гимнастике цигун (18+).

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С 16:00 до 19:00 в социальном центре (ул. Первомайская, 86) шахматный клуб «Белая ладья» проведёт занятие в рамках проекта «Липецкое долголетие» (18+)

Нетрадиционное рисование

В 15:00 в библиотеке «Социальной» (ул. Липовская, 2) состоится мастер-класс по нетрадиционному рисованию (6+).

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Приглашают юных художников. Всех тонкостей не раскрывают, но заявляет, что рисовать будут … без кисточек. Только акрилл и гуашь, а также волшебство. Желателен фартук или одежда, которую не жалко.

«Казаки России». Начало

В 17:00 в Центральной городской библиотеке им. С.А. Есенина (ул. Циолковского, 15/3) состоится торжественное открытие выставки «Танец длинною в жизнь», посвящённой истории и творческому пути государственного театра танца «Казаки России» (6+).

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Почётным гостем на церемонии открытия станет руководитель театра народный артист Леонид Милованов. На выставке представлены фотографии, печатная продукция, а также концертные костюмы, знаковые аксессуары и многое другое.

Для липчан деньги оказались не главным

В опросе SuperJob 26% липчан заявили, что считают главным подарком в своей жизни появление ребёнка, 17% саму жизнь, 14% – семью.

По 3% назвали ум и мудрость, а также здоровье. Из результатов опроса следует, что липчане не зацикливаются на материальном. Деньги назвали главным подарком лишь 2%. Как думаете, потому что и многих денег нет или они действительно не так важны? Напишите в комментариях.

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На работу я бы пошёл...

45% липчан заявили SuperJob, что отклоняли предложения о работе после успешно пройденного собеседования. Чаще так поступали мужчины – 54% против 35% у женщин. Среди людей с зарплатой от 150 тысяч рублей таких максимальное количество: 60% отказывались от уже одобренной работы.

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В 27% случаев причиной отказа стало несоответствие обещаний работодателя реальности, в 21% – низкая предложенная зарплата, в 20% - неудобные условия труда. 17% сообщили, что получили более выгодные предложения от другого работодателя. 9% не понравилась удалённость места работы от дома, а 8% уже на собеседовании почувствовали неприязнь к руководству.

Дорогие липчане! Лето неумолимо движется к концу, а бензиновый кризис, похоже, нет. Внимательно следим за новостями на GOROD48: мы выдаём актуальную информацию и при этом стараемся радовать читателей и чем-то положительным. Жизнь кипит на нашем сайте во всех её красках, лента крутится ежедневно 24/7 поэтому вы не попустите ничего важного и полезного. До встречи на электронных страницах Липецка!
Сегодня в Липецке
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Ходите пешком
51 минуту назад
Для здоровья полезно.
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Да уж
55 минут назад
Удаленность от места работы... Какая в Липецке удаленность? Я в Москве на дорогу от дома до работы и обратно по пробкам от 4-5 до 7 часов в день тратила, а вы говорите - удаленность работы. После устала, плюнула и пошла работать в соцзащиту, 15 минут от дома, медленно и печально, но там переработки были большие и не оплачиваемые.
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Форвард
59 минут назад
Автор браво!!Захожу читать эту рубрику только в ожидании очередного вашего перла!!Сегодня достойные партнеры по космосу и день независимости Эквадора)))
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Точно!!!
сегодня, 07:26
У нас и так дни отказа от бензина. Никак не прекратится этот праздник!
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