«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны

В Липецкой области проходит операция «Мак». Полицейские изъяли уже 7,6 килограмма растительных наркотиков.



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Оперативники областного управления по контролю за оборотом наркотиков обнаружили в доме 29-летнего жителя Липецкого округа горшки с 12 кустами конопли и 119 граммов марихуаны.Полицейским липчанин рассказал, что выращивал коноплю для себя.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение запрещённых веществ в крупном размере»).Это преступление стало 19-м, связанным с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, которое полицейские выявили в ходе операции «Мак–2026».«Из незаконного оборота в результате проведённых мероприятий изъято более 7,6 килограмма наркотических средств растительного происхождения», — рассказали в областном управлении МВД.