«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
Происшествия
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13 минут назад
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
В Липецкой области проходит операция «Мак». Полицейские изъяли уже 7,6 килограмма растительных наркотиков.
Полицейским липчанин рассказал, что выращивал коноплю для себя.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ («Незаконное приобретение, хранение запрещённых веществ в крупном размере»).
Это преступление стало 19-м, связанным с незаконным оборотом наркотических средств растительного происхождения, которое полицейские выявили в ходе операции «Мак–2026».
«Из незаконного оборота в результате проведённых мероприятий изъято более 7,6 килограмма наркотических средств растительного происхождения», — рассказали в областном управлении МВД.
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