«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
«Выращивал для себя»: липчанин объяснил происхождение 12 кустов конопли и 119 граммов марихуаны
В России
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сегодня, 10:05
Глава Татарстана объявил траур по погибшим при атаке БПЛА мирным жителям
Атаке дронов подверглись промышленные и гражданские объекты в Нижнекамске. Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил траур по погибшим.
В результате атаки 12 человек погибли, еще 39 пострадали. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь, — пишут «Известия».
Режим угрозы атаки БПЛА продолжает действовать в восьми городах региона — в Альметьевске, Бугульме, Елабуге, Заинске, Лениногорске, Нижнекамске, Набережных Челнах, Чистополе.
Глава Татарстана Рустам Минниханов объявил траур в регионе в связи с гибелью людей при атаке БПЛА на Нижнекамск.
«В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске. Сегодня утром на республику была совершена жестокая атака вражеских БПЛА. Нижнекамцы, весь Татарстан с вами», — сообщил он.
Минниханов провел оперативное совещание и поручил оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в результате атаки. В Нижнекамск уже направлены дополнительные бригады медицинских работников. Также даны поручения соответствующим службам оперативно ликвидировать последствия атаки.
По словам министра здравоохранения Альмира Абашева, в Нижнекамской центральной районной многопрофильной больнице создан оперативный штаб по оказанию медицинской помощи.
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