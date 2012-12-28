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Общество
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сегодня, 14:34
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Кубок Горсовета по волейболу взял областной Совет
В финале депутаты одолели прокуроров.
Турнир открыла председатель горсовета Евгения Фрай.
— Отрадно видеть, что интерес к нашему турниру растет. Это хороший знак: значит, мы движемся в правильном направлении, и наш скромный вклад в популяризацию спорта находит отклик. Желаю всем честной и красивой борьбы. Пусть победит действительно сильнейший, — обратилась к командам Евгения Фрай.
С добрыми напутствиями к игрокам также выступили депутат областного Совета Ольга Митрохина, управляющий отделением Социального фонда России по Липецкой области Евгений Павлов и депутат горсовета 5–6 созывов, многократный чемпион мира по пляжному волейболу среди ветеранов Игорь Крутских.
Команду Липецкого горсовета представляли депутаты Вадим Негробов, Игорь Подзоров, начальник управления аналитической и информационной работы Олег Горбунов, а также сотрудники аппарата Марина Чулкова и Максим Сапрыкин.
Соревнования начались с игр на вылет, которые проходили одновременно на четырёх площадках. В борьбе за выход в полуфинал волейболистов мотивировали группы поддержки. Самой яркой из них стала команда «Культурные люди» из городского департамента культуры. Однако красочные плакаты, помпоны, трещотки и пищалки не помогли игрокам департамента пробиться в следующий этап.
По итогам игр на вылет в полуфинал вышли команды прокуратуры, следственного комитета, Социального фонда и областного Совета депутатов.
За место в финале развернулась напряжённая борьба. Депутаты областного Совета уверенно обыграли соперников из Социального фонда в двух сетах. А вот матч между прокуратурой и следственным комитетом стал, пожалуй, самым зрелищным событием турнира. Лидер менялся практически после каждого розыгрыша, интрига сохранялась до последнего мяча. За игрой следили не только зрители, но даже игроки и судьи с соседних площадок.
— Атмосфера — как на серьёзных соревнованиях. Не хуже чемпионата мира. Очень захватывающе, — поделилась эмоциями одна из участниц команды Молодёжного парламента, специально задержавшаяся, чтобы посмотреть этот матч.
Всё решилось в третьем сете. Разницу в два очка первыми набрали представители прокуратуры — именно они вышли в финал.
В матче за третье место встретились следственный комитет и Социальный фонд. Команда следователей на протяжении всего турнира играла вчетвером, без замен, и к решающим играм дала о себе знать усталость — победа досталась фонду.
Финальный поединок между областным Советом и прокуратурой также прошёл в упорной борьбе. Однако команда депутатов оказалась сильнее изрядно вымотанного полуфинальным дерби соперника. Победителями турнира и обладателями Кубка стала сборная областного Совета.
Награждение провели Евгения Фрай и Игорь Крутских. Все призёры получили дипломы и медали, а команда-победитель — Кубок турнира.
— Хочу сказать спасибо каждой команде за самоотдачу, волю к победе и яркие эмоции, которые мы сегодня пережили. Особенно приятно было видеть, как даже в сложных ситуациях игроки поддерживали друг друга и сохраняли командный дух. Игры получились по-настоящему интересными и держали в напряжении до финального свистка! — подвела итог Евгения Фрай.
В разные годы Кубок Горсовета выигрывали департамент образования Липецка, правительство Липецкой области, администрация города и местное отделение партии «Единая Россия».
Фото пресс-службы Липецкого городского Совета
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