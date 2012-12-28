Кубок Горсовета по волейболу взял областной Совет

В финале депутаты одолели прокуроров.





31 июля на стадионе пляжных видов спорта «Заречье» в пятый раз прошел волейбольный турнир на Кубок Горсовета. В турнире участвовали десять любительских команд: силовых структур, городских и областных органов власти, финансовых организаций, депутатского корпуса, а также сборная Молодёжного парламента.Турнир открыла председатель горсовета Евгения Фрай.— Отрадно видеть, что интерес к нашему турниру растет. Это хороший знак: значит, мы движемся в правильном направлении, и наш скромный вклад в популяризацию спорта находит отклик. Желаю всем честной и красивой борьбы. Пусть победит действительно сильнейший, — обратилась к командам Евгения Фрай.С добрыми напутствиями к игрокам также выступили депутат областного Совета Ольга Митрохина, управляющий отделением Социального фонда России по Липецкой области Евгений Павлов и депутат горсовета 5–6 созывов, многократный чемпион мира по пляжному волейболу среди ветеранов Игорь Крутских.Команду Липецкого горсовета представляли депутаты Вадим Негробов, Игорь Подзоров, начальник управления аналитической и информационной работы Олег Горбунов, а также сотрудники аппарата Марина Чулкова и Максим Сапрыкин.Соревнования начались с игр на вылет, которые проходили одновременно на четырёх площадках. В борьбе за выход в полуфинал волейболистов мотивировали группы поддержки. Самой яркой из них стала команда «Культурные люди» из городского департамента культуры. Однако красочные плакаты, помпоны, трещотки и пищалки не помогли игрокам департамента пробиться в следующий этап.По итогам игр на вылет в полуфинал вышли команды прокуратуры, следственного комитета, Социального фонда и областного Совета депутатов.За место в финале развернулась напряжённая борьба. Депутаты областного Совета уверенно обыграли соперников из Социального фонда в двух сетах. А вот матч между прокуратурой и следственным комитетом стал, пожалуй, самым зрелищным событием турнира. Лидер менялся практически после каждого розыгрыша, интрига сохранялась до последнего мяча. За игрой следили не только зрители, но даже игроки и судьи с соседних площадок.— Атмосфера — как на серьёзных соревнованиях. Не хуже чемпионата мира. Очень захватывающе, — поделилась эмоциями одна из участниц команды Молодёжного парламента, специально задержавшаяся, чтобы посмотреть этот матч.Всё решилось в третьем сете. Разницу в два очка первыми набрали представители прокуратуры — именно они вышли в финал.В матче за третье место встретились следственный комитет и Социальный фонд. Команда следователей на протяжении всего турнира играла вчетвером, без замен, и к решающим играм дала о себе знать усталость — победа досталась фонду.Финальный поединок между областным Советом и прокуратурой также прошёл в упорной борьбе. Однако команда депутатов оказалась сильнее изрядно вымотанного полуфинальным дерби соперника. Победителями турнира и обладателями Кубка стала сборная областного Совета.Награждение провели Евгения Фрай и Игорь Крутских. Все призёры получили дипломы и медали, а команда-победитель — Кубок турнира.— Хочу сказать спасибо каждой команде за самоотдачу, волю к победе и яркие эмоции, которые мы сегодня пережили. Особенно приятно было видеть, как даже в сложных ситуациях игроки поддерживали друг друга и сохраняли командный дух. Игры получились по-настоящему интересными и держали в напряжении до финального свистка! — подвела итог Евгения Фрай.В разные годы Кубок Горсовета выигрывали департамент образования Липецка, правительство Липецкой области, администрация города и местное отделение партии «Единая Россия».