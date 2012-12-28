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сегодня, 12:30
Рыбоводческие хозяйства призывают кабмин Армении решить проблемы с экспортом
Сотрудники рыбоводческих хозяйств Армении проводят масштабную акцию протеста у стен правительства. Причиной недовольства стал кризис с реализацией продукции, возникший после приостановки поставок в Россию.
«Европейский рынок для нас пока недоступен, а те объемы, которые есть у рыбоводческих хозяйств, реализовать на европейском рынке нереально. Речь идет о порядка 15 тысячах тонн живой рыбы. Кроме того, есть хранящаяся в холодильниках рыба, которую вернули из России», — рассказал председатель Союза рыбоводов республики Артур Атоян.
Он добавил, что российский рынок осваивался армянскими рыбоводами упорным трудом в течение 30 лет.
По его словам, рыбоводческие хозяйства ожидают государственных программ поддержки.
«Правительство реализовало две программы, но они нереалистичны и не дадут никакого положительного результата. Просто пытаются показать обществу, что вопрос, связанный с отраслью, решен. Но он не решен. Ни вопрос с утверждением правил экспорта в Европу, ни вопрос с предоставления экспортных субсидий», — отметил он.
Россельхознадзор 26 июня сообщил, что приостановил поставки рыбы еще от двух предприятий Армении, таким образом полностью ограничив поставки из республики всей рыбы и рыбной продукции в Россию. Кроме того, ведомство с 12 июня ограничило ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства-члены ЕАЭС.
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