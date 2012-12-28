Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
Сегодня в Липецке: чайная церемония на Зелёном острове, липецкое кумовство – нет, не слышали
В России
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сегодня, 10:50
На Урале предотвращен теракт на промышленном предприятии
Предотвращен теракт на Урале, где житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии.
Установлено, что гражданин РФ 1966 года рождения, уроженец Украинской ССР, по заданию представителя ГУР МО Украины провел разведку участка железнодорожных путей крупного энергетического объекта в Уральском федеральном округе, изучил график движения и систему охраны. Он приобрел комплектующие, собрал взрывное устройство и заложил его в тайник в заброшенном здании в Тюмени, — пишут «Известия».
«При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — сообщили в ФСБ.
Следственным управлением СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России.
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