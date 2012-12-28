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В России
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сегодня, 10:50

На Урале предотвращен теракт на промышленном предприятии

Предотвращен теракт на Урале, где житель Тюмени по заданию украинских спецслужб готовил подрыв на крупном промышленном предприятии.

Сотрудники ФСБ в Тюмени при задержании агента Главного управления разведки Минобороны Украины ликвидировали его после того, как он открыл стрельбу из автоматического оружия, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Установлено, что гражданин РФ 1966 года рождения, уроженец Украинской ССР, по заданию представителя ГУР МО Украины провел разведку участка железнодорожных путей крупного энергетического объекта в Уральском федеральном округе, изучил график движения и систему охраны. Он приобрел комплектующие, собрал взрывное устройство и заложил его в тайник в заброшенном здании в Тюмени, — пишут «Известия».

«При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений ФСБ России и в результате был нейтрализован ответным огнем. Пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов и мирного населения нет», — сообщили в ФСБ.

Следственным управлением СК России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 («Подготовка к террористическому акту»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот огнестрельного оружия»), ч. 1 ст. 222.1 («Незаконный оборот взрывчатых веществ») и ст. 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК России.
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