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Общество
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сегодня, 10:10
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На Московской в Липецке перешли к финальной стадии дорожного ремонта
Городские службы отчитались о промежуточных итогах обновления проезжей части на одном из центральных участков, где работы стартовали всего несколько дней назад.
На этом направлении ремонт организован методом больших карт, и уже завтра дорожники намерены взяться за финишное покрытие.
Общая длина восстанавливаемого полотна составляет 360 метров, а финансирование проекта обеспечено за счёт региональной дотации, сообщили в администрации Липецка.
Фото пресс-службы администрации Липецка
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