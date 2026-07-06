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вчера, 20:26
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Липецкая вечЁрка: бензиновый чёт-нечет, потоп на Космонавтов и юбилей четверни

Сегодня, 8 июля, губернатор объявил о новых правилах продажи бензина, дублер улицы Космонавтов затопило, и единственная в Липецкой области четверня празднует свой первый юбилей.

Региональный оперштаб по примеру соседней Орловской области принял чётно-нечётную схему продажи бензина. Владельцы автомобилей, регистрационные номера которых начинаются на нечетные цифры, смогут покупать бензин по нечётным дням, а владельцы номеров, начинающихся на чётные цифры, соответственно, по четным. 
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Следить за тем, чтобы водители приезжали в «свой» день, будут работники муниципальных служб. Кроме того, правительство области заканчивает разработку системы, которая позволит узнавать о наличии топлива на заправках с определённым временным лагом. Подобных приложений, кстати, уже и так немало.

«Повреждения нефтеперерабатывающих заводов, приостановка и сбои в их работе не позволяют операторам рынка полностью закрыть ежедневную потребность региона в бензине. К счастью, дизельного топлива эта ситуация пока не касается. Большинство АЗС сетей «Тебойл» и «Лукойл» сейчас не работают. В Липецке за минувшие сутки более-менее регулярные поставки топлива были только на трёх АЗС «Лукойла». Вся основная нагрузка легла на АЗС компании «Роснефть», — объяснил в соцсетях нехватку бензина Игорь Артамонов.

В регион ежедневно привозят на 500 тонн бензина меньше, чем требуется. Губернатор уже направил в федеральный центр, и руководству топливных компаний обращение об увеличении поставок топлива. 

Между тем в Липецке к заправкам собираются гигантские очереди.



Одни водители жалуются, что сотрудники АЗС зачем-то закрывают заправки с бензином на несколько часов. Другие уже начали заказывать доставку еды прямо в очередь.  

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Новости о дефиците бензине, естественно, стали сегодня самыми популярными на GOROD48. Они набрали более сотни комментариев. Если одни возмущались, то другие смеялись над ситуацией.

«Это нелегально. Почему вы нарушаете закон о правах потребителей?», — возмущается комментатор.

«Почему не откроют отдельные бензоколонки под дизель, для грузовиков?», — не понимает Да.

«А почему я должен стоять в общей очереди, если у всех бак справа, а у меня слева?», — спросил читатель.

«Если Артамонов берётся «отрегулировать» частный бензиновый бизнес, то почему бы ему не указать им потолок цен?», — посоветовал Садовод.

«Нужно пропускать в очереди тех, кто не за 92-м, а за 100-м приехал. Нет денег на бензин — сидим дома ждём. Спецслужбы и инвалиды пусть тоже первоочерёдно обслуживаются. Советский Союз с очередями за колбасой вспоминается!», — предложил Житель Липецка.

«Если в месяце 31 день, то «нечетные» в выигрыше», — заметил Кузя Прутиков. 

«Раньше на лошадях ездили, и никто не ныл», — вспомнил Историк Закукуевский.

«Вот бы ещё по транспортному налогу так придумали. В четный год платят с четными номерами, в нечетный с нечетными номерами», — размечтался Колян.

«Можно еще по возрасту и по паспорту, до 20 и после 60 не наливать», — вариант от Ха.

«Это ваше нововведение по четности номеров приведет ещё к большим очередям — как талоны на водку в конце 80-х годов. Нам водка не нужна была, но мы ходили и отоваривали талоны», — считает тема для размышления.

«А давайте сделаем, что не только заправляться по чётным или не чётным дням можно будет, но и выезжать на улицы города можно только по чётным или не чётным дням, и сразу не только очереди на заправках исчезнут, но и пробки в городе уйдут в небытие», — написал Хатабыч.

«По знаку Зодиака заправлять интересней было бы: стрельца в понедельник овна во вторник», — добавил Юрий.

«Так дойдем до того что бензин отпускаться будет только по запискам губернатора. Неужели чиновники не в состоянии обеспечить нормальную доставку топлива в регион и разумное распределение его по всем заправкам, чтобы не было диких очередей. Одна болтовня идёт и ничего не меняется», — переживает Петрович.

«Теперь номера на авто на ночь надо будет снимать», — предупредил Черти че.

«Привезите уж по 150 за литр. Кому надо, тот заправится без очереди. Кому не надо — хоть по 4 дня стоят в очереди», — потребовал читатель.

На улице Космонавтов сегодня прорвало трубопровод с холодной водой — автомобили поплыли по дороге-дублеру. Энергетики с утра устраняют аварию, из-за которой отключили воду в нескольких кварталах.



Вернуть в дома воду «РВК-Липецк» обещает к 22:00. В компании добавили, что на полное заполнение системы понадобится время, а после возможно повышение мутности воды.

«Бензина нет, зато вода задаром, черпайте сколько хотите», — заметил Кузьма Прутиков.

«В прошлом году было тоже самое. Может стоит сделать один раз, но качественно?», — сообщила Пятерочка.

«Зато попробуй полей огород нелегально, ошкурят по полной, или счетчик вовремя не замени, они тут как тут, сразу по тарифу, даже воду провести к дому бешеных денег стоит, а тут сколько вытекло, как свет по новым счетчикам прибавят сколько им надо», — возмутилась Заря.

«Это называется приплыли», — резюмировал Александр Н.

В День любви, семьи и верности первый юбилей — 10 лет  отметила единственная в Липецкой области четверня. Торт мама испекла один для четверых мальчишек, а подарки всем купили разные — по интересам. 



«Счастья, здоровья и благополучия мальчишкам и родителям!», — пожелала Ночь.

«Просто невероятной силы мама, такая молодец. Многие одного еле воспитывают, а тут четверо пацанов. Да там у плиты надо круглосуточно стоять, чтобы их накормить, подростки метут все, а еще уроки, работа. Счастья этой семье», — добавила Ель Сибирская.

«Мама, конечно, умница! Но я не меньше восторгаюсь папой! Четыре мальчика, сколько надо уделить подрастающим ребятам внимания, сколько нужно физических и душевных сил этому мужчине! Мы очень рады за вашу семью, здоровья вам, радости, добра и мира!» — поддержал С юбилеем.

Синоптики уже второй день обещают потепление, но сегодня их прогнозы не оправдались, до обеда было довольно прохладно. Завтра в Липецке уже  от +27 до +29 градусов.
вечЁрка
бензин
потоп
дети
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Сергей
вчера, 22:22
Мне одному кажется что что-то идет не так?
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Да уж
вчера, 20:58
Если на той неделе были очереди в 10-20 автомобилей,то сегодня это просто трэш.
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