Две федеральные победы у одного из самых масштабных жилых проектов Липецка — квартала «Ботаника»
«Так быть не должно»: липецкий губернатор обратился к руководству «Лукойла», «Роснефти» и «Газпромнефти»
Общество
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сегодня, 12:38
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Росимущество еще не выставило липецкую фабрику «Рошен» на продажу
Почему фабрика не охраняется, GOROD48 не сообщили.
Мы попытались узнать, почему фабрика, которая по суду отошла в собственность государства в лице Росимущества, осталась без охраны. Но сделать это оказалось непросто. В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях нам посоветовали обратиться в головной офис Росимущества. Но и там, как оказалось, все сложно: дозвониться хоть кому-то по многоканальному телефону было невозможно. В разделе «Порядок рассмотрения обращений граждан» мы нашли предупреждение, что электронная почта Росимущества не используется как канал приема обращений граждан. Оставшимися способами обращений остались личный прием, почтовое отправление или доставка запроса нарочным. GOROD48 отправил журналистский запрос в столицу обычным письмом. Нас интересовало, почему фабрику, которая отошла Росимуществу, никто не охраняет, и каковы виды ведомства на ее будущее?
И достаточно быстро мы получили ответ за подписью начальника управления делопроизводства и общественных связей Росимущества Андрея Зеленого. Он сообщил, что липецкая фабрика «Рошен» включена в план приватизации на 2026-2028 годы и посоветовал искать актуальные сведения о ее продаже в разделе «Маркетплейс» на официальном сайте Росимущества. И ни слова о том, что происходит с фабрикой сейчас.
В разделе «Маркетплейс» мы нашли 45 объектов Росимущества в Липецке, которое выставлено на продажу: зданий, помещений, земельных участков, транспорта, но кондитерской фабрики среди всей этой номенклатуры нет.
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