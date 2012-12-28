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сегодня, 12:38
6

Росимущество еще не выставило липецкую фабрику «Рошен» на продажу

Почему фабрика не охраняется, GOROD48 не сообщили.

В июне GOROD48 рассказал и показал, во что превратилась фабрика «Рошен» на улице Доватора: от неё остались только стены и перекрытия. Вход на предприятие свободен, и после вывоза прежними собственниками ценного оборудования, все что осталось, вынесли мародеры. На смену им пришли вандалы — на бывшей фабрике часто вспыхивают пожары.

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Мы попытались узнать, почему фабрика, которая по суду отошла в собственность государства в лице Росимущества, осталась без охраны. Но сделать это оказалось непросто. В Межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Тамбовской и Липецкой областях нам посоветовали обратиться в головной офис Росимущества. Но и там, как оказалось, все сложно: дозвониться хоть кому-то по многоканальному телефону было невозможно. В разделе «Порядок рассмотрения обращений граждан» мы нашли предупреждение, что электронная почта Росимущества не используется как канал приема обращений граждан. Оставшимися способами обращений остались личный прием, почтовое отправление или доставка запроса нарочным. GOROD48 отправил журналистский запрос в столицу обычным письмом. Нас интересовало, почему фабрику, которая отошла Росимуществу, никто не охраняет, и каковы виды ведомства на ее будущее?

И достаточно быстро мы получили ответ за подписью начальника управления делопроизводства и общественных связей Росимущества Андрея Зеленого. Он сообщил, что липецкая фабрика «Рошен» включена в план приватизации на 2026-2028 годы и посоветовал искать актуальные сведения о ее продаже в разделе «Маркетплейс» на официальном сайте Росимущества. И ни слова о том, что происходит с фабрикой сейчас.

В разделе «Маркетплейс» мы нашли 45 объектов Росимущества в Липецке, которое выставлено на продажу: зданий, помещений, земельных участков, транспорта, но кондитерской фабрики среди всей этой номенклатуры нет.
вандализм
«Рошен»
Петр Порошенко
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6
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5

Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Следует наказать
6 минут назад
Фабрика стоит открытая, без охраны, побили все стекла, туда заезжают иногда какие то цыгане на фургонах, что то там прячут, потом уезжают, жители жалуются
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Зачем
22 минуты назад
было устраивать этот срач? Предприятие работало, на нем были наши люди, зарплата, стабильность. Продукция пользовалась спросом. Цена приемлемая, качество хорошее. А теперь что? Руины, которые город должен будет сносить
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Гость
24 минуты назад
Отдайте её назад Порошенко.Он мужик хозяйственный ,восстановит.
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Ольга
25 минут назад
Ломать не строить. Душа не болит
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Добро
сегодня, 13:32
Какой позор , даже для себя не могли сохранить! Разломать и продать, это мы можем! А вот "катящиеся камни" бетонные стены охраняют!
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Артем
сегодня, 12:50
Конфеты были очень вкусные, особенно вафли шоколадные — аналога я так и не смог найти.
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